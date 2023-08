»Mnogi so izgubili vse, za kar so celo življenje garali«

V občinah Kamnik in Mengeš hitijo z odpravljanjem posledic neurja, a razsežnost posledic je ogromna, župana poudarjata, da je škodo izjemno težko oceniti

V občinah Kamnik in Mengeš, ki so ju prizadele nedavne obilne padavine in poplave, hitijo z odpravljanjem posledic. Škoda je ogromna, ocenjujejo župani, ki računajo tudi na pomoč države. V kamniški občini je prioriteta predvsem vzpostavitev dostopa do najbolj prizadetih območij. Medtem so v Komendi še vedno brez pitne vode.

Situacija je še vedno zaskrbljujoča v občini Kamnik, kjer niti z gradbeno mehanizacijo še niso uspeli zagotoviti dostopa do vseh hiš, je za STA dejal župan Matej Slapar. Po njegovih besedah so bile v poplavah popolnoma uničene in poplavljene dolina Kamniške Bistrice, dolina Črne in doline Bistričice. Počasi se prebijajo do teh hiš, so pa jih medtem s pomočjo helikopterjev oskrbeli s hrano, vodo in agregati.

"Naša prva naloga je, da bomo skupaj z državo sanirali in uredili dostope, da bo to možno tudi z osebnimi vozili," je dejal Slapar. Čim prej bo treba zagotoviti tudi nadomestni dostop namesto podrtega mostu v Stranjah, da bodo omogočili dostop tako do prebivalcev kot tudi do podjetij, ki so tudi utrpela škodo.

"Zavedati se moramo, da je kar nekaj delovnih mest odvisnih od turizma. Denimo Velika Velika planina je do nadaljnjega ostaja odrezana od sveta. Treba bo razmišljati tudi o sistemskih ukrepih, kako vse te stvari reševati v okviru države, podobno najbrž kot med epidemijo covida-19, z neko strokovno komisijo."



Matej Slapar,

župan občine Kamnik

Ekipe komunalnega podjetja sanirajo tudi vodovodni sistem v kamniški občini, na katerem je prišlo do večjih okvar. Polovici Kamnika so vodo zagotovili že v soboto, drugo pa jim bo po napovedi župana uspelo danes. Za gospodinjstva, ki niso imela pitne vode, so v tem času zagotovili odjemna mesta s pomočjo gasilcev, štaba civilne zaščite in pogodbenih podjetij.

Tudi v občini Mengeš intenzivno odpravljajo posledice hudih poplav, ki so po besedah župana Boga Ropotarja povzročile katastrofo, ki je ne pomnijo niti najstarejši občani. "Mnogi so izgubili vse, za kar so celo življenje garali. "Razsežnost posledic je ogromna, izjemno težko je sploh oceniti škodo," je dejal. Pri sanaciji in odpravi posledic računajo tudi na pomoč države.

Velika škoda je namreč nastala tudi na občinskih objektih. Poplavljeni so vrtca Gobica, kjer "ni ničesar več uporabnega", nova športna dvorana, poplavilo je tudi kletne prostore zdravstvenega in kulturne doma ter občinske zgradbe, poškodovana je tudi druga občinska infrastruktura.

"Imamo srečo v nesreči, da so trenutno počitnice. Za naprej pa bomo poiskali trajno, dolgoročnejšo rešitev, dokler stvari ne saniramo. Jutri imamo sestanek z direktorico in ravnateljem šole, kako v prihodnje rešiti tudi ta problem."



Bogo Ropotar,

župan občine Mengeš

Zdravstveni dom kljub poplavljenim kletnim prostorom deluje, otroke iz vrtca Gobica pa bodo preselili v enoto Sonček, ki ni bila poplavljena. "Imamo srečo v nesreči, da so trenutno počitnice. Za naprej pa bomo poiskali trajno, dolgoročnejšo rešitev, dokler stvari ne saniramo. Jutri imamo sestanek z direktorico in ravnateljem šole, kako v prihodnje rešiti tudi ta problem." je dejal.

Ujma v občini Mengeš smrtnih žrtev ni terjala, je pa med občani prišlo do nekaj poškodb med odpravljanjem posledic. Voda je pitna in je ni treba prekuhavati.

Iz občine prihajajo tudi informacije o krajah prizadetim prebivalcem, ki jih je Ropotar potrdil in tovrstna ravnanja obsodil. "Neprimerno je, da kdorkoli počne še to v tej katastrofi," je dejal. Za pomoč pri varovanju so prosili tudi policijo, ki z dodatnimi policijskimi enotama patruljirala tudi ponoči.

Ropotar se je ob tem zahvalil vsem gasilcem, pripadnikom civilne zaščite, prostovoljcem, ki so se odzvali v ogromnem številu, pa tudi županom okoliških občin, ki jih poplave niso prizadeli.

Ujma ni prizanesla niti občini Komenda, kjer je tamkajšnji župan Jurij Kern izdal odredbo o uporabi hidrantnega omrežja in hišnih vodovodnih priključkov. "Razumemo, da želite vsi čim prej urediti in očistiti svojo okolico, vendar bodimo solidarni in upoštevajmo navodilo, da se mora vodovodno omrežje najprej dovolj napolniti, da ga bomo lahko v polni meri koristili vsi občani," so ob tem zapisali na občinskem Facebook profilu.

Občani lahko pitno vodo prevzamejo v Gasilskem domu Komenda, s seboj pa morajo imeti svojo embalažo. Ob tem pozivajo k solidarnosti in da naj se voda v teh dneh porabi samo za nujne življenjske potrebe in živali.

