Ukrajina v Slovenijo poslala helikopter

Pomoč Sloveniji po obsežnih poplavah ponudila tudi Ukrajina

V soočanju z obsežnimi poplavami, ki so zajele skoraj dve tretjini slovenskega ozemlja, je Sloveniji ponudila pomoč tudi Ukrajina. V Slovenijo bo napotila helikopter, ki bo sodeloval v iskalnih in reševalnih akcijah, je sporočila vlada na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju.

"Ukrajinska stran bo v mejah razpoložljivih možnosti na vse možne načine podpirala prijatelje in partnerje, ki so se znašli v težavah, tako kot Slovenija stoji ob strani ukrajinskemu narodu in nam pomaga pri odvračanju ruske agresije," pa je na družbenih omrežjih zapisal uradni govorec ukrajinskega zunanjega ministrstva Oleg Nikolenko.

Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je že v nedeljo izrazil sožalje Sloveniji v zvezi s poplavami. "Vsem žrtvam želim okrevanje, čim hitrejšo odpravo posledic ujme, obnovo stanovanj in infrastrukture," je zapisal. Premier Robert Golob se mu je zahvalil za besede solidarnosti in podpore.