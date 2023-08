»Razlika je minimalna in v obeh primerih gre za spolni zločin«

Zvezni sodnik v New Yorku zavrgel Trumpovo tožbo proti kolumnistki

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump

© Official White House Photo / Shealah Craighead / Flickr

Ameriški zvezni sodnik Lewis Kaplan je v ponedeljek zavrgel tožbo bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa proti kolumnistki E. Jean Carroll. Trump jo je tožil zaradi obrekovanja, ker ga porota v njeni civilni tožbi ni spoznala krivega za posilstvo, medtem ko tožnica vztraja, da se je to zgodilo.

Carroll je maja letos dobila odškodninsko tožbo v višini pet milijonov dolarjev, Trump pa se je na odločitev newyorške porote pritožil. Tožila ga je, ker jo je leta 1996 v trgovini na Manhattnu spolno napadel in posilil, nato pa jo zmerjal, ko je to zanikal.

Trump je z zanikanjem in žalitvami nadaljeval tudi po odločitvi newyorške porote, zato ga Carroll sedaj toži še za deset milijonov dolarjev. Vmes je potem vložil tožbo še sam, ker je porota ugotovila, da jo je spolno zlorabil, ni pa ugotovila posilstva. Pravno gledano gre sicer po newyorškem zakonu pri tem samo za razliko v načinu penetracije.

"Razlika je minimalna in v obeh primerih gre za spolni zločin, in Carroll ni mogla razžaliti Trumpa, ko je to opisala kot posilstvo," je v zavrnitvi Trumpove tožbe zapisal sodnik Lewis Kaplan.

Trumpova odvetnica Alina Habba je dejala, da je sodnikova razlaga napačna in da se bodo pritožili. Odvetnik sedaj 79-letne kolumnistke pa je dejal, da so z odločitvijo zadovoljni in se veselijo novega sojenja Trumpu, ki bo januarja. "E. Jean Carroll pričakuje, da bo dobila tudi to tožbo," je novinarjem povedal odvetnik Robbie Kaplan.

Zab1gOpgOb0