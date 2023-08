Rusija načrtovala napad na Zelenskega?

Pridržali žensko zaradi suma sodelovanja pri načrtovanju napada na ukrajinskega predsednika

Ukrajinske oblasti so pridržale žensko, ki naj bi Rusiji pomagala pri načrtovanju napada na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je v ponedeljek sporočila ukrajinska varnostna služba SBU. Napad naj bi Moskva poskušala izvesti med obiskom Zelenskega na območjih, ki so jih po junijskem uničenju jezu Kahovka na Dnepru prizadele poplave.

Po navedbah SBU naj bi ženska zbirala obveščevalne podatke o načrtovani poti Zelenskega med njegovim obiskom v regiji Mikolajiv na jugu Ukrajine. Domnevno je fotografirala lokacije in poskušala pridobiti informacije od osebnih stikov na tem območju. S temi informacijami naj bi Rusiji pomagala pri pripravi "obsežnega zračnega napada" na regijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

SBU je sporočila, da so žensko prijeli med posredovanjem obveščevalnih podatkov ruskim tajnim službam. Ob tem so tudi objavili zamegljeno sliko osumljenke z zamaskiranimi policisti, ki naj bi nastala med njenim pridržanjem, nekaj telefonskih sporočil in rokopisnih zapisov o vojaških dejavnostih. Obtožena bi bila lahko nedovoljenega širjenja informacij o premikih orožja in vojakov, v primeru obsodbe pa ji grozi do 12 let zapora.

Ukrajinski predsednik je regijo Mikolajiv obiskal junija, potem ko so jo po uničenju jezu Kahovka na Dnepru prizadele poplave, kot tudi julija po obstreljevanju. Kot je še sporočila SBU, je bila Ukrajina sicer seznanjena z zaroto in je med obiskom Zelenskega na omenjenih območjih uvedla dodatne varnostne ukrepe.

Zelenski je v zvezi s pridržanjem ženske v ponedeljek na Telegramu sporočil le, da ga je vodja SBU obvestil o "boju proti izdajalcem".