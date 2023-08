14. avgust dan solidarnosti in dela prost dan

Predsednik vlade predlaga, da na dan solidarnosti pomagamo znancu, sosedu, prijatelju oziroma tistim, ki so jih prizadele hude poplave

Poplave v Sloveniji so povzročile za več milijard evrov škode

Vlada se je odločila, da bo 14. avgust dan solidarnosti in dela prost dan, je na Instagramu sporočil premier Robert Golob. Kot je zapisal, želi, da Slovenija te težke in naporne dni zaključi v duhu solidarnosti. "Da pomagamo znancu, sosedu, prijatelju, vsem, ki so jih prizadele hude poplave," je dodal.

Kot je Golob povedal v videonagovoru na Instagramu, so dobili v zadnjih dneh od ljudi ogromno pobud in predlogov, kako naj se vlada odzove na ujmo, ki je v zadnjih dneh prizadela Slovenijo. Eden teh je bil, da se 14. avgust razglasi za dela prost dan, da lahko vsi pokažemo prizadetim v ujmi, da niso ostali sami.

"In ja, vlada se je odločila, da bo 14. avgust dan solidarnosti. Dan, ko bo cela Slovenija stopila skupaj in ko bo vsak od nas po svojih močeh prispeval svoj delež. Prepričan sem, da Slovenija to zmore," je dejal Golob.

Gre za prihodnji ponedeljek, s tem pa bodo ob vikendu pred tem in torkovem prazniku Marijinega vnebovzetja v kosu prosti štirje dnevi.

Številni v Sloveniji so zaradi posledic poplav ostali brez domov

Slovenijo je v minulih dneh prizadela najhujša naravna nesreča v zgodovini samostojne države. Obsežne padavine so povzročile poplave in sprožile plazove, ki so opustošili dve tretjini Slovenije. Vodni pretoki se sicer umirjajo, a odtekla voda za sabo pušča porušene ceste, mostove, komunalno infrastrukturo, številni so ostali brez domov.

Znova pa se izkazuje tudi človeška solidarnost. Številni prizadetim v ujmi že pomagajo, prek v ponedeljek vzpostavljene spletne aplikacije Poplave 2023 pa je pomoč do tega trenutka ponudilo že več kot 13.000 posameznikov in skupin.

