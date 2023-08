V Slovenijo prihaja predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen

V okviru obiska bo jutri s premierjem Robertom Golobom govorila o načinih, kako lahko EU podpre Slovenijo, nagovorila pa bo tudi državni zbor

Predsednik vlade dr. Robert Golob se je s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen srečal tudi lani v Bruslju

© Vlada RS / Evropska komisija

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v sredo v spremstvu evropskega komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča obiskala Slovenijo, kjer si bo ogledala najbolj prizadeta območja v poplavah. V okviru obiska bo s premierjem Robertom Golobom govorila tudi o načinih, kako lahko EU podpre Slovenijo. Nagovorila bo tudi državni zbor.

Von der Leyen bo Sloveniji izrazila solidarnost in podporo po poplavah, so danes še pojasnili v Bruslju. Obenem pa želi razpravljati o načinih, kako lahko Evropska unija najbolj učinkovito podpre sanacijo in obnovo območij ter izvajanje preventivnih ukrepov, da se podobna katastrofa ne ponovi.

Predsednica Evropske komisije se bo najprej srečala z Golobom, s katerim bosta skupaj odpotovala na najbolj prizadeta območja. V Bruslju sicer drugih podrobnosti niso razkrili, premier Golob pa je v ponedeljek že napovedal, da si bo za boljšo predstavo o obsežnosti katastrofe obiskala tudi Črno na Koroškem.

Na prizadetih območjih bosta imela von der Leyen in premier Golob skupno izjavo, ki jo bodo v živo prenašali preko spleta, so sporočili v Bruslju.

Von der Leyen bo nato v Ljubljani nagovorila tudi državni zbor, ki se bo v sredo sestal na izredni seji.