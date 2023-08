Golob za CNN / »Ne bi se strinjal s tem, da ne delamo dovolj hitro«

Predsednik slovenske vlade je za ameriško televizijo opisal ujmo in zavrnil namige o prepočasnem soočanju s podnebno krizo

Slovenski premier Robert Golob v informativni oddaji na CNN

Premier Robert Golob je v oddaji televizije CNN International opisal posledice katastrofalnih poplav v Sloveniji in zavrnil namige o prepočasnem soočanju s podnebno krizo. Menil je še, da se je ob pomoči Sloveniji v ujmi pokazala solidarnost in enotnost v EU in zvezi Nato.

Golob je v oddaji, v kateri so prikazali posnetke uničenja v Sloveniji, uvodoma opisal razsežnosti ujme. Med drugim je dejal, da je poplavljenih več deset tisoč domov, več sto mostov je odneslo, uničene so številne ceste. "Večino domov smo dosegli s pomočjo, vendar ne še vseh. Ekipe na terenu se borijo, da dosežejo vse ljudi, vzpostavili pa smo helikopterski most za dostavo hrane in električnih generatorjev," je dejal.

Potrdil je, da je Slovenija dan po poplavah sprožila mehanizem EU za civilno zaščito za težko opremo, zvezo Nato pa za pomoč v helikopterjih. "Hvaležni smo zaveznikom in prijateljem in to kaže, za kaj gre pri EU in zvezi Nato - solidarnost in enotnost," je poudaril. Dodal je, da pomoč včasih pride iz "najbolj nenavadnih krajev", in omenil, da je helikopter v Slovenijo napotila tudi Ukrajina.

Voditeljica oddaje je vprašala, ali bi katastrofo lahko preprečili. Ob tem je spomnila na najnovejše poročilo ZN o podnebnih ukrepih, ki pravi, da se Slovenija v energetskem sektorju ne odziva na podnebno krizo z zadostno nujnostjo.

Slovenija kot novica na CNN

Golob je to zavrnil in dejal, da toplogredni plini prihajajo iz energetskega, transportnega in kmetijskega sektorja, Slovenija pa bo v sedmih letih zaprla termoelektrarne in nato v energetskem sektorju prestopila v obdobje ničelne stopnje neto izpustov. "Ne bi se strinjal s tem, da ne delamo dovolj hitro," je dejal.

Poudaril je, da katastrofalnih pojavov, kakršne so bile poplave v Sloveniji, ni mogoče preprečiti na lokalni ravni, ampak je to možno storiti le na globalni. Dodal je, da bo pri tem vsak igral svojo vlogo.

Slovenski premier Golob na CNN opisuje katastrofalne posledice poplav v Sloveniji

Voditeljica ga je prosila še za komentar poteka ukrajinske protiofenzive, pri čemer je Golob poudaril, da ni vojaški strokovnjak, da pa meni, da Ukrajinci dajejo vse od sebe. "Včasih bi lahko bilo bolje, če bi hitreje dobili pomoč od zahodnih zaveznikov. Ampak zdaj je, kar je in v tem trenutku lahko le počakamo, kako se bo to izteklo," je dejal.

