Poraz nasprotnikov pravice do splava?

Referendum v Ohiu kot velika zmaga za demokracijo

Volivci ameriške zvezne države Ohio so v torek na referendumu zavrnili pobudo, ki bi v prihodnje referendumsko večino, potrebno za potrditev ustavnih dopolnil, dvignila s 50 na 60 odstotkov oddanih glasov. Mnogi to označujejo za poraz nasprotnikov pravice do splava, saj bo v Ohiu novembra referendum o ustavni zaščiti pravice do splava.

Po neuradnih podatkih je na referendumu v torek 62 odstotkov ljudi glasovalo proti dvigu praga za sprejetje ustavnih dopolnil.

Konservativna republikanska večina državnega kongresa je v času avgustovskih počitnic razpisala referendum za dvig potrebne večine za ustavne spremembe, da bi s tem otežila sprejetje referenduma novembra. Čeprav so zaradi počitnic upali na nizko udeležbo, jih je ta presenetila. Lani se je na primer posebnih volitev v podobnem času udeležilo le okrog 150.000 volivcev, tokrat pa jih je samo predčasno glasovalo okrog 700.000.

Vrhovno sodišče ZDA je lani razveljavilo odločitev v primeru Roe proti Wade, ki je leta 1973 Američankam po vsem ozemlju države zagotovila pravico do umetne prekinitve nosečnosti. Konservativna večina vrhovnega sodišča je lani odločanje o tem prepustila zveznim državam.

Volivci Michigana, Kentuckyja in Kansasa so že lani na referendumih pravico do splava zapisali v državne ustave, vendar nikjer s 60-odstotno večino. Republikanci Ohia so zato skušali spremeniti pravila pred napovedanim novembrskim referendumom v upanju, da zagovorniki pravice do umetne prekinitve nosečnosti takrat ne bodo uspeli zbrati 60-odstotne večine.

V kampanjo, ki je postala neke vrste test za podobne pobude nasprotnikov umetne prekinitve nosečnosti v prihodnje, so se vključile številne skupine za in proti splavu, republikanci pa so na svojo stran dobili tudi poslovna združenja.

"To je bil nesramen poskus oslabitve glasov volivcev in zmanjšanja pravic žensk, da odločajo o svojem zdravju. Državljani Ohia so jasno in glasno povedali svoje in zmagala je demokracija."



Joe Biden,

predsednik ZDA

Tiskovni predstavnik organizacije Ena oseba, en glas Dennis Willard je pred glasovanjem dejal, da je republikanska pobuda poskus zmanjšanja vpliva volivcev. "Nocojšnja zmaga je velika zmaga za demokracijo v Ohiu," pa je izjavil po referendumu.

Izid referenduma je nemudoma pozdravil tudi predsednik ZDA, demokrat Joe Biden. "To je bil nesramen poskus oslabitve glasov volivcev in zmanjšanja pravic žensk, da odločajo o svojem zdravju. Državljani Ohia so jasno in glasno povedali svoje in zmagala je demokracija," je sporočil Biden.

Organizacije, ki nasprotujejo pravici do splava so izid označile za žalosten dan za Ohio. Predsednik državnega senata Matt Huffman pa je izjavil, da bodo poskusili znova, čeprav morda še ne letos ali prihodnje leto.

Republikanska večina v državnem kongresu Ohia je po odločitvi vrhovnega sodišča ZDA prepovedala umetno prekinitev nosečnosti po šestem tednu nosečnosti, vendar pa je zakon obtičal na sodiščih. Ankete kažejo, da najmanj 58 odstotkov prebivalcev Ohia podpira ustavno zaščito pravice do splava.

