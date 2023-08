»Politična levica je trenutno melanholična – biti levičar pomeni biti žalosten«

IZJAVA DNEVA

"Politična levica je trenutno običajno melanholična, biti levičar pomeni biti žalosten, saj veste, v smislu: »Vse je zjebano, vse je zanič.« Čeprav se neoliberalizem seseda pod lastno težo, se zdi, da je tisto, kar preti za njim, še hujše; neke vrste obskuren fašističen in nacionalističen regresiven mindfuck. Morda se preprosto trudim biti optimističen. Poskušam uporabiti vse te na videz za lase privlečene in pretirano sofisticirane trditve, da bi povedal, da imamo pravico biti optimistični takoj, ko se znebimo določene teoretične prtljage, ki nam ne služi več."

"Vse moje knjige govorijo o tem, čemur je Henri Bergson rekel »lažni problemi«: znebiti se moramo lažnih problemov, da bomo dobili več zraka za dihanje, da bomo lahko razmišljali v smislu mogočega in ne nemogočega. V knjigi, ki sem jo ravnokar dokončal in bo v francoščini objavljena septembra, poskušam to trditev prignati do skrajnosti in zagovarjati, da je vse mogoče. Dobesedno vse. V naslednjem trenutku se lahko spremenite v hladilnik. Popolnoma možno je. To ne pomeni, da se bo zgodilo, je pa možno, pa čeprav le zato, ker sem pomislil, da je možno. Obstaja poskus nasprotovanja temu na način: »Ne, to ne bo nikoli delovalo, obstaja neka sila, ki dela stvari nemogoče, prezapleteno je, pretežko.« Ne. Ustavite se."

(Laurent de Sutter je profesor teorije prava na Vrije Universiteit v Bruslju in avtor mnogih knjig, v katerih s pomočjo pravne filozofije in zgodovine prava analizira sodobne družbene in politične pojave. Z de Sutterjem so se srečali člani Bralnega krožka kritične psihologije, po predstavitvi novega prevoda njegove knjige Končajmo že samim s sabo, ki je potekala na Novi pošti, v družbi filozofa Mladena Dolarja; intervju je objavljen na spletnem portalu Disenz)