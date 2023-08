Tudi Papež se je po poplavah spomnil na Slovenijo

Obenem se je zahvalil vsem, ki so ljudem v stiski priskočili na pomoč

Papež Frančišek se je na današnji splošni avdienci spomnil na uničujoče poplave, ki so Slovenijo prizadele konec tedna. Izrazil je duhovno bližino družinam žrtev in tistim, ki jih je ujma prizadela. Obenem se je zahvalil vsem, ki so ljudem v stiski priskočili na pomoč, poroča vatikanski portal Vatican News.

Na avdienci, na kateri je sicer govoril predvsem o svojem nedavnem potovanju na Portugalsko ob Svetovnem dnevu mladih, se je spomnil ujme v Sloveniji in zemeljskega plazu v Gruziji, v katerem je minuli četrtek v letovišču v gorovju Šovi umrlo najmanj 19 ljudi.

Papež Frančišek

"Molim za žrtve in izražam duhovno bližino njihovim družinam in vsem, ki trpijo zaradi teh nesreč," je dejal papež in se zahvalil vsem, ki so prizadetim ponudili pomoč, zlasti prostovoljcem.

Glede svojega obiska na Portugalskem je poglavar katoliške cerkve med drugim dejal, da je to srečanje pokazalo, da je mogoč drugačen svet, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.