Von der Leyen nagovorila poslance DZ / »Slovenija bo okrevala hitro«

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru v Državnem zboru (DZ) Sloveniji zagotovila, da ji EU in njene članice stojijo ob strani v težkih časih po katastrofalni povodnji minulih dni

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru v DZ Sloveniji zagotovila, da ji EU in njene članice stojijo ob strani v težkih časih po katastrofalni povodnji minulih dni. Izpostavila je izjemen odziv in solidarnost Slovencev po katastrofi in izrazila prepričanje, da bo s slovenskim duhom in evropsko pomočjo država hitro okrevala.

Von der Leyen je poslance nagovorila po pogovorih s premierjem Robertom Golobom in ogledu najbolj prizadetih območij po državi, v okviru katerega se je v Črni na Koroškem tudi srečala z domačini in ostalimi, ki pomagajo pri odpravljanju posledic vremenske ujme.

Čustveno je povzela vtise s helikopterskega ogleda in iz Črne, kjer se je, kot je dejala, seznanila z razsežnostjo uničenja. "Slovenija je znana kot sončna stran Alp, a minuli teden je v samo enem dnevu padla mesečna količina padavin, vaša idilična pokrajina pa se je spremenila v pekel iz vode in blata," je orisala. "Podnebne spremembe niso prizanesle niti temu alpskemu raju," je dodala.

"Gre za nacionalno in evropsko tragedijo," je poudarila in spomnila na škodo na infrastrukturi in v gospodarstvu ter na izgubljena življenja in prizadete družine.

"A v odzivu na divjanje narave so se Slovenci odzvali s pogumom in dobrosrčnostjo, vaš odziv je bil izjemen," je navedla. Po njenih besedah se je celotna država mobilizirala z izjemno hitrostjo in tako preprečila še hujše posledice.

"V odzivu na divjanje narave so se Slovenci odzvali s pogumom in dobrosrčnostjo, vaš odziv je bil izjemen."



Ursula von der Leyen

Spomnila je npr. na prizore reševanja otrok iz poplavljenega vrtca v Mengšu in na številne druge tovrstne primere ter izpostavila aktivnosti prostovoljcev, sosedov in prijateljev pri obvarovanju ljudi in premoženja ter odpravljanju posledic. Pri tem je citirala zapis iz časnika Delo, da je solidarnost vtkana v strukturo slovenske družbe.

Pohvalila je tudi delovanje civilne zaščite ter državne in lokalnih oblasti, ki so pokazali odlično koordinacijo in sodelovanje. Omenila je tudi politično enotnost v teh težkih časih. "Rezultati te nacionalne mobilizacije se že kažejo," je ocenila in omenila videno v Črni na Koroškem, kjer so jo aktivnosti vseh sodelujočih na terenu navdušile. "Zahvaljujoč tem neutrudnim prizadevanjem so ljudje prinesli upanje tja, kjer je bilo samo blato," je bila slikovita.

Po besedah predsednice komisije ta hiter odziv ni bil presenečenje, saj so članice EU in druge evropske države v zadnjih letih že lahko videle "slovensko solidarnost v praksi". Spomnila je na pomoč Slovenije ob letošnjih poplavah v Italiji in ob potresu na Hrvaškem pred leti ter na humanitarno slovensko pomoč Ukrajini v času ruske agresije.

"Zdaj bi vam rada zagotovila, da je vsa Evropa v teh težkih časih z vami," je dejala. Spomnila je na že prejeto tehnično in kadrovsko pomoč pri intervenciji in osnovni sanaciji. "Evropa je tu za vas in pomagali vam bomo s čimer koli boste potrebovali," je napovedala.

Obenem je ponovila tudi besede z današnje izjave skupaj s predsednikom vlade glede finančne pomoči iz mehanizmov EU na kratek, srednji in dolgi rok. Slovenija bo tako lahko letos prejela 100 milijonov evrov iz solidarnostnega sklada EU, še 300 milijonov evrov pa v prihodnjem letu. V sklopu mehanizma za okrevanje Sloveniji ostaja na voljo še 2,7 milijarde evrov povratnih sredstev, možno bo tudi reprogramiranje 3,3 milijarde evrov kohezijskih sredstev v obdobju 2021-2027.

Pri tem je znova izpostavila pomen hitrega ukrepanja, še posebej pri sredstvih za okrevanje in solidarnostnem skladu, zaradi česar bo oblikovana tudi posebna delovna skupina predstavnikov vlade in Evropske komisije za pospešeno izvedbo postopkov.

"Nimam niti najmanjšega dvoma, da bo s slovenskim duhom, samozavestjo in vztrajnostjo ter z evropsko podporo Slovenija okrevala hitro in znova trdno stala v srcu Evrope," je zaključila.

2az6XFJkd3I

BaUgOCUukE8

sUvS2saPgv0

NUmb_Uwhg8k