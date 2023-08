Umrl Sixto Rodriguez

Med uspešnice ameriškega glasbenika, ki je zaslovel v dokumentarnem filmu Searching for Sugar Man, sodijo skladbe, kot sta Cause in I Wonder

Umrl je nekoč neznan ameriški pevec in pesnik Sixto Rodriguez, čigar glasbena kariera je ponovno oživela, ko je njegova glasba pridobila skoraj kultni sloves v tujini. Star je bil 81 let, je objavljeno na njegovi uradni spletni strani.

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je Sixto Diaz Rodriguez umrl v torek," je objavljeno na spletni strani, pri tem pa niso navedli podrobnosti o vzroku njegove smrti. Med njegove uspešnice sodijo pesmi, kot sta Sugar Man in I Wonder.

Rodriguez se je rodil 10. julija 1942 v Detroitu mehiško-ameriškim staršem. Delal je v proizvodnji in ob tem v 70. letih minulega stoletja izdal dva albuma: Cold Fact in Coming From Reality, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ZDA z obema albuma ni dosegel nobenega uspeha in Rodriguez se je umaknil iz glasbene industrije ter živel tiho življenje fizičnega delavca v Detroitu. Pevec ni vedel, da je medtem njegova glasba, še posebej pesem Sugar Man, našla navdušeno občinstvo v času apartheida v Južni Afriki, pa tudi na Novi Zelandiji in v Avstraliji.

To, da ni bil javno prisoten, je med njegovimi oboževalci krepilo prepričanje, da je Rodriguez mrtev. A skupini oboževalcev je kasneje prek spleta uspelo prek ene od pevčevih hčera navezati stik z njim. Leta 1998 je Rodriguez odšel na turnejo po Južni Afriki, kjer je razprodal vse koncerte.

Njegova izjemna življenjska zgodba je bila upodobljena v dokumentarnem filmu švedskega režiserja Malika Bendjelloula iz leta 2012 z naslovom Iskanje Rodrigueza (Searching for Sugar Man). Film je prejel oskarja za najboljši dokumentarec, Rodriguezu pa je prinesel pozen uspeh v ZDA ter ponovno oživetje njegove glasbene kariere.

