Med predvolilno kampanjo ubit predsedniški kandidat

V ekvadorski prestolnici Quito je bil ubit predsedniški kandidat Fernando Villavicencio. Predsednik Guillermo Lasso je razglasil izredne razmere.

V ekvadorski prestolnici Quito je bil v sredo ubit predsedniški kandidat Fernando Villavicencio. Po poročanju tujih tiskovnih agencij so 59-letnika ustrelili, ko je po predvolilnem zborovanju vstopal v avtomobil. Domnevni napadalec je umrl po spopadu z varnostnimi silami. Predsednik Guillermo Lasso je razglasil izredne razmere.

Lasso je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju obljubil, da ta zločin ne bo ostal nekaznovan. Sporočil je, da je sklical sejo sveta za nacionalno varnost. Kasneje so iz Quita sporočili še, da je predsednik v državi razglasil dvomesečne izredne razmere in tridnevno žalovanje. Obenem je zagotovil, da bodo splošne volitve izvedli kot predvideno, torej 20. avgusta.

"Oborožene sile so od tega trenutka mobilizirane na celotnem državnem ozemlju, da bi zagotovile varnost državljanov, mir v državi ter svobodne in demokratične volitve 20. avgusta," je dejal v nagovoru, ki so ga predvajali na YouTubu. Da datum izvedbe volitev ostaja nespremenjen, je potrdil tudi ekvadorski nacionalni volilni svet.

Urad državnega tožilstva Ekvadorja je na omrežju X objavil, da je po strelskem obračunu z varnostnimi silami umrl domnevni napadalec. Kot so pojasnili, je bil osumljeni med spopadom z varnostnimi silami ranjen, po aretaciji pa je podlegel poškodbam.

V povezavi z atentatom je ekvadorska policija aretirala še šest osumljencev. V napadu je bilo po podatkih tožilstva ranjenih devet ljudi, vključno s kandidatom za poslanca in dvema policistoma. "Gre za politični zločin, ki dobiva značaj terorizma, in ne dvomimo, da je ta umor poskus sabotaže volilnega procesa," je v nagovoru še dejal Lasso.

"Gre za politični zločin, ki dobiva značaj terorizma, in ne dvomimo, da je ta umor poskus sabotaže volilnega procesa."



Guillermo Lasso,

ekvadorski predsednik

59-letni nekdanji sindikalist in novinar Villavicencio je bil eden od osmih predsedniških kandidatov za volitve. Glede na javnomnenjske raziskave bi se na volitvah uvrstil na peto mesto z okoli 7,5 odstotka glasov. Nekateri kandidati naj bi po njegovem umoru prekinili svoje predvolilne kampanje.

Vodil je Gibanje zgradimo Ekvador in je veljal za enega najglasnejših aktivistov proti korupciji v državi v obdobju vladavine nekdanjega predsednika Rafaela Corree od leta 2007 do leta 2017.

Obsojen je bil tudi na 18 mesecev zapora zaradi žaljenja bivšega predsednika, nato pa je pobegnil med domorodce v Ekvadorju, preden je dobil zatočišče v Peruju, poroča The Guardian. Opozicijski politiki so ga letos kritizirali, ker je nasprotoval ustavni obtožbi predsednika Lassa, ki je potem sklical predčasne volitve.

Ameriška televizija ABC poroča, da nasilje v Ekvadorju zadnja leta močno narašča skupaj s tihotapljenjem mamil. Lasso za porast nasilja krivi mehiške in albanske mamilarske tolpe, ki se borijo za nadzor trgovine z drogami.

lkRVi_c7DgI

JKkil8cEYXE