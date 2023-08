Velike resnice in veliko blata

Branko Grims in Janez Janša najbolje vesta, kaj je velika resnica in kaj je velika laž o podnebnih spremembah. Prvi je geolog, drugi pa obramboslovec.

Branko Grims med čiščenjem Gorenjske in Janez Janša med čiščenjem Mozirja

© Twitter / X / SDS / Branko Grims

»Govorjenje o segrevanju zemlje je velika laž. Sem geolog in vem, da temu ni tako. Zemlja se v resnici ohlaja. Črni panter, simbol Karantanije, je izumrl, ker se podnebje v Evropi ohlaja, saj je črni panter bil navajen na bolj toplo podnebje.«

Branko Grims na okrogli mizi o migracijah v Kranju, decembra 2018

»Podnebne spremembe so stalnice od začetka vesolja, vendar nanje ne vpliva samo človek. Glavni dejavnik našega osončja je seveda – sonce. Bližamo se minimumu sončeve aktivnosti. Bo naslednja zima zato končno bolj podobna zimi?«

Janez Janša na Twiterju februarja 2020

»Pravijo, da je vse to posledica globalnega segrevanja. Mogoče je delno tudi to, čeprav sem ravno včeraj gledal neke stare časopise iz leta 1905, takrat je bilo v Novem mestu 41 stopinj Celzija, pa še ni bilo toliko izpustov ogljikovega dioksida, tako da včasih smo ljudje malo preveč samovšečni in mislimo, da mi sami lahko vplivamo na to, kaj se dogaja s klimo in naravo na planetu.«

Janez Janša v Bovcu avgusta 2022

