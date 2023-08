Naj Ferdinand ostane

Ferdinand je še eden izmed gostinskih lokalov v središču Ljubljane, ki se zaradi groženj sosedov bojijo za obstanek

© Ferdinand bar

Ekipa priljubljenega bara Ferdinand, ki od začetka lanskega poletja deluje na Gornjem trgu 25, tik ob poti na ljubljanski grad, je na družabnih omrežjih delila peticijo »Naj Ferdi ostane«. »Vaš in naš Ferdinand je postal tarča napadov nekaj oseb iz soseske, ki pripravljajo peticijo, zbirajo podpise z namenom, da se Ferdi zapre oz. da se nam skrajša obratovalni čas, kar pa ima v bistvu enak učinek,« je zapisala.

V Ferdinandu pravijo, da so se nekateri sosedje groženj in nadlegovanja, med drugim snemanja strank in zaposlenih pri delu, lotili že kmalu po lanskem odprtju. Večdesetkrat so zaradi domnevno preglasne glasbe na vrtu lokala poklicali policijo, ne samo zvečer, tudi ob različnih dopoldanskih in popoldanskih urah. »Pri vseh teh prijavah nismo prejeli niti ene kazni, ker pač ni bilo razloga za kazen (razen za 1. rojstni dan/Praznik glasbe, ko ste preplavili trg in ulice),« so zapisali.

V odziv na peticijo so se kmalu pojavili številni komentarji obiskovalcev in podpornikov lokala, ki jasno kažejo, kako pomembno kulturno srečevališče zlasti za mlajšo generacijo je Ferdinand postal v dobrem letu dni.

»Ferdinand je redek prostor v Ljubljani, ki dejansko gradi na lokalni skupnosti in ne na turistih.« »Po epidemiji, ki je našo generacijo prikrajšala za nekaj najboljših lokalov, se je Ferdinand pojavil kot rešitelj.« »Dovolj je poskusov ukinjanja utripa v centru glavnega mesta. Povsod na svetu velja, da morajo biti jedra glavnih mest živa in živahna …« »Ferdinand je eden tistih redkih lokalov, ki ustvarjajo prostor za združevanje in soustvarjanje kreativne scene različnih generacij. Ustvarjajo program, ki ga mesto potrebuje in ki ga je že tako premalo. Center mesta je javni prostor, ki naj živi – to ni spalno naselje,« se glasijo različni komentarji.

V poplavi gostinskih obratov v središču Ljubljane, ki se z generično ponudbo in za marsikaterega prebivalca nerazumnimi cenami že nekaj let vse bolj osredotočajo na turiste, je lokal Ferdinand eden redkih, ki temeljijo na povezovanju s skupnostjo. Zgolj v letu dni od odprtja so v njem pripravili več kot sto različnih glasbenih prireditev, likovnih razstav mladih ustvarjalk in ustvarjalcev, vintage sejmov, literarnih in kulinaričnih prireditev.

Ferdinand ni prvi in najbrž tudi ne zadnji lokal v središču mesta, ki se zaradi groženj sosedov bori za obstanek. Toda ali je razumno pričakovati popoln mir in tišino v strogem središču prestolnice, tik ob eni največjih mestnih turističnih zanimivosti? Življenje v starem mestnem jedru ima prednosti in pomanjkljivosti, praviloma pa zaradi ogromne gostinske in kulturne ponudbe prinaša ljudi in dogajanje, s tem pa včasih tudi hrup. Lokali za marsikoga niso le prostor, kjer popije kavo, pač pa kraji združevanja, povezovanja, izmenjevanja zamisli in grajenja skupnosti. Škoda bi bilo, da zaradi nerazumevanja posameznikov Ljubljana izgubi še enega redkih otočkov avtentičnosti, kjer si je zatočišče našla predvsem mlajša generacija meščank in meščanov.