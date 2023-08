Tožijo in prosijo hkrati

Delodajalske organizacije so pisale v Bruselj

Gospodarski minister Matjaž Han je v ponedeljek sklical operativni sestanek z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije, Trgovinsko in turistično-gostinsko zbornico Slovenije, civilno zaščito in pristojnimi ministrstvi.

V ponedeljek, ko smo začeli ugotavljati, kako hude so posledice poplav, in so tudi iz Gospodarske zbornice Slovenije državo zaradi izjemne škode v podjetjih pozvali h konkretni pomoči, so iz kabineta zbornice pisali v Bruselj.