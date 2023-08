Vaba za ksenofobe in rasiste

»Če ne marajo barž, bi morali odjebati (fuck off) nazaj v Francijo.« S tem vulgarnim protipriseljenskim izpadom, vabo za ksenofobe in rasiste in rdečim mesom, vrženim med pravoverne brexitarje, ki so pred brexitom vse britanske probleme pripisovali »migrantom« (kradli naj bi jim delovna mesta, socialno podporo, bolniške postelje …), je poslanec in podpredsednik konservativne stranke Lee Anderson sprožil medijsko-politični vihar in plaz kritik, a tudi odobravanje kopice ministrov, med njimi ministrov za notranje zadeve, pravosodje, priseljensko politiko ter premierja Sunaka. Ne sicer s psovko, ki jo pripisujejo njegovemu vedno »barvitemu« besednjaku, ampak z vsebino. To, kar pravi Anderson, je zelo smiselno. Andersonova jeza zrcali pravično ogorčenje britanskega ljudstva. Anderson je izrazil globoko nezadovoljstvo britanske javnosti. Zakaj že? Menda zato, ker naj bi »ujel« to, kar mislijo in čutijo Britanci v času, ko so vladajoči konservativci že panični zaradi prihodnjih volitev (najpozneje so lahko januarja 2025), saj za opozicijskimi laburisti v anketah zaostajajo za 20 odstotnih točk. V paničnih časih pa jim pride prav tudi vulgaren izpad.

(Brane Kastelic, novinar in dopisnik iz Londona, v komentarju za časnik Dnevnik o neznosni vulgarnosti protipriseljenstva)