Dan solidarnosti / »Slovenci smo res poseben narod, ki vedno stopi skupaj«

Predsednik vlade Robert Golob se je odzval na nekatere kritike glede določitve ponedeljkovega dneva solidarnosti

Robert Golob v Odmevih na TV Slovenija

Premier Robert Golob se je v večernih informativnih oddajah na Televiziji Slovenija in POP TV med drugim odzval na nekatere kritike glede določitve ponedeljkovega dneva solidarnosti. Ponovil je, da bodo danes znana podrobnejša navodila, že zdaj pa v kritični infrastrukturi vedo, da bodo delali. Namen dneva ni, da ustavimo državo, pravi.

Golob je sicer dejal, da je solidarnost, ki smo ji priča, neverjetna. "Slovenci smo res poseben narod, ki vedno stopi skupaj. Prav ponosen sem, da sem Slovenec," je dejal v Odmevih na Televiziji Slovenija in med drugim razkril, da se je prek aplikacije Poplave 2023 do danes nabralo že 100 stanovanj in hiš, ki so jih ljudje pripravljeni začasno prepustiti tistim, ki so ostali brez vsega.

Golob vztraja, da je razglasitev dneva solidarnosti, ki bo dela prost dan, pravilna odločitev, saj je po obisku prizadetih območij prepričan, da ljudje ta trenutek potrebujejo najprej "toplo besedo in roko pomoči, kot pa samo to, da bodo še več delali". Tudi sam bo zato ta dan na terenu, najverjetneje v Komendi.

Medtem pa je za uresničitev predloga dodatnega delovnega dne, plačilo za katerega bi namenili za pomoč po ujmi, še čas: "Mogoče, da bomo prvi delovni dan za solidarnost imeli že v roku enega meseca, časa imamo dovolj, te dni lahko delamo kolikokrat hočemo, dokler hočemo in jaz verjamem, da bo takrat podpora vseh ekonomistov enako močna kot je danes, ampak ta ponedeljek je namenjen sočloveku," je dejal Golob.

Na nekatere kritike o tem, da so najprej napovedali prosti dan, zaradi česar so nekatere bolnišnice začele odpovedovati preglede in posege, zdaj pa bodo delale, je Golob, ki opravlja tudi funkcijo zdravstvenega ministra, dejal, da so ravnale tako, še preden je bil zakon sploh sprejet, v veljavo pa stopi šele v petek, in da jim nihče ni dal takih navodil. Vlada je začela o zakonu komunicirati s službami po njegovem sprejetju, torej danes. "Danes že vsi vedo, od vrtcev, bank, zavarovalnic, kritične infrastrukture, tovornega prometa in tudi zdravstvene in socialne mreže, da namen dneva solidarnosti ni, da ustavimo državo, še manj, da pošljemo vse ljudi na morje. Tisti del države, ki je namenjen sociali in zdravstveni negi, seveda mora funkcionirati, saj to je del solidarnosti," je med drugim dejal.

Ko gre za škodo, ki jo je povzročila ujma, je med drugim napovedal, da bodo vzpostavili strukturo, ki se bo na dolgi rok spopadla s to katastrofo, verjetno bodo šli v smeri tehnične pisarne. Občinske komisije bodo morale ob pomoči države preliminarne ocene škode oblikovati čim prej, potem pa se bo treba čim prej spopasti tudi s formularji za črpanje evropske pomoči. Po ponudbi evropske komisije, da oblikujejo skupne ekipe Bruslja in Ljubljane za pripravo vlog, ki bi šle čim hitreje skozi evropsko proceduro, sta bila imenovana nosilca teh ekip in že začela z delom. Na slovenski strani bo to državni sekretar za evropske zadeve v kabinetu premierja Igor Mally, je povedal premier.

Glede pomoči ljudem pa je Golob med drugim znova zagotovil čim hitrejšo gradnjo montažnih objektov na zemljiščih, ki jih bodo komunalno opremljena ponudile občine. "Če bo treba, bomo spremenili pravila in preskočili ta del," je odvrnil na dolge postopke za pridobivanje gradbenih dovoljenj. Po njegovih besedah so proizvajalci montažnih objektov sposobni postaviti po 100 hiš na mesec. Poenostaviti in skrajšati želijo tudi postopke za pridobivanje delavcev iz tujine, saj bo primanjkovalo gradbenih delavcev, inštalaterjev in še koga.

Sicer pa nove pomoči napoveduje v naslednjem interventnem zakonu, ki bo pripravljen v nekaj tednih, opoziciji pa bi ga lahko predstavili že prihodnji petek. V nadaljevanju razmišljajo o moratoriju na plačilo kreditov in o oprostitvi plačila DDV za gasilsko opremo. Pogovorili se bodo tudi z zavarovalnicami.