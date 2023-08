»Upam, da bodo tudi zavarovalnice odprle svoje bogate denarnice«

IZJAVA DNEVA

"Vode čez nekaj časa ne bo več. Razmere se bodo umirile. Škodo bomo počasi sanirali. A nekateri bodo ostali brez domov. Upam, da bodo sredstva za obnovo in pomoč do ljudi prispela hitro. HITRO. Da birokracija ne bo iskala vejic in zategovala zavor. Upam, da bodo tudi zavarovalnice odprle svoje bogate denarnice in se ne zatikale v stezice drobnih tiskov v izogib poravnanja škode ali izplačevanja čim manjših zneskov. In da bodo banke komu, ki ne bo zmogel, prestavile kakšen obrok kredita ali dva. Bodo palače pač malo manj marmornate, kajne. In upam, da se bodo politiki kaj naučili iz solidarnosti ljudi, ki je tudi tokrat brezmejna in se ne ozira na različnost prepričanj, izgledov, statusov, in da ne bodo takoj jutri pozabili, da so se (vsaj) tokrat zavezali složnosti. In da bodo to složnost prenesli tudi na druga področja. Ker tega nepotrebnega cinizma, prerekanja, prerivanja in nenehnega sabljanja za volilne glasove in vladarsko moč na račun dobrobiti ljudi sem sita. Verjetno ne edina."

(Ksenija Benedetti, nekdanja vodja državnega protokola, v kolumni za revijo Ona Plus)