»Vse, kar jima ni ustrezalo, sta Janša in Bavčar izpustila«

IZJAVA DNEVA

"Leta 1982 sem bil v Sloveniji in sva se dobila. Veliko sva govorila. »Pišem,« mi je rekel. »Čutim potrebo, da pišem. Ne vem, kako se bo to končalo.« Kot zapuščino jih je dal Niku Kavčiču, ki je bil njegov zaupnik in zelo pošten človek. Bil pa je nekoliko naiven pri ocenjevanju ljudi. Za njihovo objavo je izbral Janeza Janšo in Igorja Bavčarja. Ta prava dva. Nekdo mu je rekel, ali res ni mogel počakati, da pridem nazaj. »Mudilo se je,« mu je odgovoril. Kavčičeva vdova je bila pogosto pri nas na večerji. »Veliko je izpuščenega,« je povedala. »Vse, kar jima ni ustrezalo, sta izpustila. Stane je računal, da bo Kučan postal resen vodja v Sloveniji, pa sta vse ven vrgla.« To je bilo nepotrebno."

"Za Kavčičem ni nihče imel takšne vizije o tem, kaj bi lahko Slovenija storila. Gradil jo je realistično na njenih človeških in materialnih potencialih. Njegov spomenik pri parlamentu je odkril Borut Pahor. Kavčič s svojimi nasledniki ni imel sreče ..."

(Ivan Rudolf, ki bil pet let šef kabineta predsednika liberalne slovenske vlade Staneta Kavčiča (1967 - 1972), v intervjuju za Dnevnik o Kavčičevih zapisih)