Vlada bo predlog dodatnih ukrepov za pomoč prizadetim v katastrofalnih poplavah obravnavala na četrtkovi seji. Premier Robert Golob o njih še ni želel govoriti, je pa povedal, da je dobrodošel vsak predlog.

Vlada bo predlog dodatnih ukrepov za pomoč prizadetim v katastrofalnih poplavah obravnavala na četrtkovi seji. Premier Robert Golob o njih še ni želel govoriti, je pa povedal, da je dobrodošel vsak predlog. Prizadetih je od 10.000 do 15.000 gospodinjstev, najprej pa je treba pomagati tistim, ki so izgubili vse, je dejal.

Prve interventne ukrepe po poplavah je vlada združila v noveli zakona o preprečevanju posledic naravnih nesreč, ki je v veljavi od petka. Med njimi so predplačila občinam, širši obseg upravičencev do pomoči v kmetijstvu, višja sila in čakanje na delo za zaposlene in podjetja, pomoč samozaposlenim, izredni dopust za prostovoljce in dan solidarnosti.

"Predloge, ki se tičejo konkretno fizičnih oseb, bo vlada obravnavala v četrtek in jih združila v interventnem zakonu," je ob obisku v Komendi povedal Golob. Kot je dodal, je v tej fazi dobrodošel vsak predlog, ne bo pa se opredeljeval do nobenega od njih, saj morajo na ministrstvih najprej narediti analizo izvedljivosti in stroškov. Predloge je najbolje poslati preko civilne zaščite na Upravo RS za reševanje in zaščito.

V ujmi je poplavilo približno 80 odstotkov občine Komenda in Golob je od domačinov že slišal nekaj predlogov, kako bi jim lahko država še priskočila na pomoč. Med njimi so gradnja zadrževalnika vode, pa odpis dajatev na položnicah za elektriko in vodo ter moratorij na odplačevanje stanovanjskih posojil.

Podoben poziv je naslovil tudi na podjetnike. Pri pomoči malemu gospodarstvu je sicer država omejena, a tudi zanj bodo pripravljeni posebni ukrepi, je zagotovil. Največji problem bo sicer dobiti nove stroje in ne zagotoviti denar, je ocenil in dodal, da bodo tudi pri tem pomagali, kolikor bo mogoče.

Ujme so po nekaterih ocenah prizadele od 10.000 do 15.000 gospodinjstev, od tega je 1000 takšnih, ki so izgubila vse. "Najprej je treba pomagati tistim, ki so izgubili vse, hkrati pa ne pozabiti tudi na vse ostale," je dejal Golob.

Vsi prizadeti se lahko že zdaj obrnejo na organizaciji Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas, ki sta v soboto uskladili merila in zneske za posamezne škodne primere, zdaj jih morajo uskladiti še na ravni uprave za zaščito in reševanje ter občin. Generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin je povedala, da si prizadevajo čim prej določiti enotna merila, da bo vsak prišel do pomoči in ne bo nihče pozabljen.

"Takoj je treba pomagati 4000 gospodinjstvom, ki smo jih zaznali kot res najbolj ogrožena," je dejal generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič. Tem najbolj prizadetim gospodinjstvom so najprej pomagali s hrano in nujnimi potrebščinami, zdaj pa začenjajo deliti tudi finančna sredstva. V Slovenski karitas so doslej zbrali več kot dva milijona evrov, od tega so pol milijona evrov že razdelili, je povedal.

Konkretno v Komendi so za 300 prizadetih gospodinjstev namenili 100.000 evrov pomoči. Polovica je sredstva dobila v teh dneh, preostali jih bodo v sredo. Večji val pomoči je nato napovedal po zaključeni oceni škode konec avgusta oz. v začetku septembra, "kajti stiske se žal ne bodo prenehale".

