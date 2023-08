V katerih državah je Barbie nezaželena?

Egipt in Libanon v strahu pred "tujim vplivom"

Film Barbie je v kinematografih po svet zaslužil že več kot milijardo ameriških dolarjev

© arhiv filmskega studia

Kuvajt je prepovedal hollywoodski film Barbie z namenom, da bi zaščitil, kot so navedli, "javno etiko in družbeno tradicijo pred tujim vplivom". Enaka usoda je Barbie doletela tudi v Libanonu.

Kuvajtski odbor za cenzuro kinematografije pri ministrstvu za informiranje je pred dnevi sprejel odločitev o prepovedi prikazovanja filma Barbie v kuvajtskih kinematografih, poročanje tamkajšnjih medijev povzema španska tiskovna agencija EFE.

Po prepričanju omenjenega odbora film "širi ideje in prepričanja, ki so tuja kuvajtski družbi in javnemu redu".

V Kuvajtu velja stroga prepoved za filme, ki naj bi vsebovali "tuje koncepte, sporočila ali nesprejemljivo vedenje".

Kuvajtski kazenski zakonik med drugim prepoveduje istospolne odnose med moškimi in za kršitelje predvideva do sedem let zapora.

V tej arabski državi ob Perzijskem zalivu so tudi prepovedali prikazovanje grozljivke Talk to me, ki je v bližnjevzhodne kinematografe prišla minuli mesec.

Poleg Kuvajta so Barbie prepovedali tudi v Libanonu. Tamkajšnji minister za kulturo Mohamed Murtada je povedal, da film spodbuja "homoseksualnost", zavrača "očetovsko skrbništvo, spodkopava in zasmehuje vlogo matere ter pod vprašaj postavlja nujnost zakonske zveze in oblikovanje družine".

Film studia Warner Bros., ki je na globalni ravni v blagajno doslej prinesel že več kot milijardo dolarjev, naj bi sicer bil na ogled v kinematografih dveh tradicionalno konservativnih držav, Savdski Arabiji in Združenih arabskih emiratih.

V drugih arabskih državah, kot je Egipt, so začetek predvajanja filma z Margot Robbie in Ryanom Goslingom v glavni vlogi preložili na konec avgusta.

