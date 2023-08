Poplavljena gospodinjstva bodo do konca leta plačevala okoli 60 odstotkov manj za elektriko

V ukrep bi bilo po prvih grobih ocenah vključenih med 4000 in 7000 gospodinjstev, katerih domovi so bili poplavljeni

Nedavne poplave v Sloveniji

© Luka Dakskobler

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je skupaj z dobavitelji elektrike zasnovalo ukrep, s katerim bi vsem poplavljenim gospodinjstvom od avgusta do konca leta zagotovili električno energijo za 0,1 centa na kilovatno uro oz. en evro na megavatno uro. S tem bi se mesečni račun povprečnega slovenskega odjemalca znižal za skoraj 60 odstotkov.

Kot je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal minister Bojan Kumer, bi bilo v ukrep po prvih grobih ocenah vključenih med 4000 in 7000 gospodinjstev, katerih domovi so bili poplavljeni.

Če bo vključenih 5000 gospodinjstev, bo ukrep vreden okoli 1,5 milijona evrov, ta znesek pa bo donacija dobaviteljev električne energije in ne bo šel v breme proračuna. Mesečni račun povprečnega slovenskega odjemalca električne energije bi se na račun ukrepa znižal za okoli 40 evrov oz. skoraj za 60 odstotkov.

Točne evidence poplavljenih gospodinjstev še pripravljajo. Na delu so občinske komisije, natančen seznam upravičencev do znižanih cen pa bo za dobavitelje električne energije pripravil sistemski operater. Cilj je, da bi bil vzpostavljen v 14 dneh, je povedal minister.

"Gre za ukrep, ki smo ga zasnovali skupaj z vsemi dobavitelji električne energije. Danes je namreč v poplavljenih hišah povišana poraba elektrike tudi zaradi prekomerne porabe črpalk, sušilnih strojev in drugih naprav," je pojasnil Kumer.

Dodal je, da to ne bo edini ukrep. Spomnil je, da so skupaj s civilno zaščito že vzpostavili hitrejše intervencijske ekipe za vzpostavitev napajanja in oskrbe z električno energijo, za interventni zakon pa snujejo še nekaj ukrepov, ki bodo pripomogli k izboljšanju situacije najbolj prizadetih in ranljivih gospodinjskih odjemalcev.

"Gre za ukrep, ki smo ga zasnovali skupaj z vsemi dobavitelji električne energije. Danes je namreč v poplavljenih hišah povišana poraba elektrike tudi zaradi prekomerne porabe črpalk, sušilnih strojev in drugih naprav."

Bojan Kumer,

minister za okolje, podnebje in energijo



Bojan Kumer,

minister za okolje, podnebje in energijo

Predstavniki dobaviteljev električne energije so v nadaljevanju novinarske konference izrazili zadovoljstvo, da je ob tako hudih posledicah ujme pri prebivalstvu in gospodarstvu vnovič prišla na dan velika solidarnost.

Predsednik sekcije dobaviteljev električne energije pri Energetski zbornici Slovenije (EZS) in direktor družbe ECE Sebastijan Roudi je poudaril, da ga gre za sistemski ukrep, ki je dober in učinkovit, hkrati pa korekten in enakovreden za vse deležnike v energetiki.

Da je nujno pristopiti k iskanju rešitev in ukrepov v pomoč najbolj prizadetim, da se jim omogoči vsaj minimalne pogoje za odpravo posledic poplav, je menil tudi predsednik uprave Gen-I Maks Helbl. Izpostavil je še, da je primat Gen-I prav skrb za skupnost. Brez tega si ne predstavljajo zelene transformacije in trajnostne prihodnosti.

Tudi član uprave Petrola Jože Semolič je navedel, da je pobuda dobrodošla. Petrol si prizadeva Slovencem omogočiti možnost čim bolj nemotenega življenja, ob tem pa v podjetju obžalujejo, da je nekaj njihovih bencinskih servisov v državi še vedno zaprtih.

