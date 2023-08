»Spretnost sanacije poplav bo dolgoročno definirala Golobovo vlado«

IZJAVA DNEVA

"Izjemno delo civilne zaščite, gasilcev, humanitarnih organizacij in še mnogih drugih prostovoljcev daje upanje in vliva optimizem. A sanacija domov, podjetij, kmetijskih površin bo dolga in naporna, kako spretna bo vlada pri tem in kako jo bo sposobna izvesti, pa je tisto, kar jo bo, zelo verjetno, dolgoročno definiralo."

"Tega se zaveda tudi premier Robert Golob, ki pravi, da bodo zneski zelo visoki, hkrati pa bodo morali »biti pravični in najti način, da bi vsak dobil toliko, koliko je proporcionalno utrpel škode«. Kakšne ukrepe bo izvršilna oblast sprejela, kako jih bo izvajala, komu bo kaj namenila, kako hitro se bo odzivala na signale s terena, bodo vprašanja in dejanja, po katerih jo bo javnost ocenjevala. Pričakovanja in izzivi so veliki."

(Novinarka Barbara Hočevar v Delovem komentarju o tem, da bo prava ocena šele sposobnost sanacije)