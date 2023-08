Pobuda za pomoč otrokom iz težavnih socialnih okolij

Otroke, ki se rodijo v določenem socialnem okolju, zaznamuje, da nimajo prihodnosti, ob tem pa obstaja velika verjetnost, da ne bodo končali osnovne šole. Takih otrok naj bi bilo v Sloveniji 1,5 odstotka.

Skupina županov in županj dolenjskih, belokranjskih in posavskih občin je na novinarski konferenci predstavila predloge v DZ vloženih zakonodajnih sprememb, katerih namen je ureditev razmer otrok in mladine iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih. S spremembami želijo problematiko urediti sistemsko, je povedal novomeški župan Gregor Macedoni.

Gre za predloge novel štirih zakonov - zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, zakona o socialnovarstvenih prejemkih, zakona o urejanju trga dela in zakona o voznikih. Pripravila jih je skupina 11 županj in županov.

Pobuda po besedah Macedonija na splošen in generalen način nagovarja problematiko otrok, ki jih to, da se rodijo v določenem socialnem okolju, zaznamuje, da nimajo prihodnosti, ob tem pa obstaja velika verjetnost, da ne bodo končali osnovne šole. Takih otrok je v Sloveniji 1,5 odstotka, je zatrdil.

Pobudo so po njegovih besedah pripravili lani in jo najprej posredovali predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič. Ker po pol leta niso dobili odgovora, so se odločili, da bodo pobudo v parlamentarni postopek skušali uvrstiti v podpisi državljanov in državljank. Podpise so zbirali 60 dni, od 15. maja do 14. julija.

V DZ so jih vložili prejšnji teden. Za vse novele skupaj so zbrali dobrih 31.500 podpisov, za vsako novelo pa po od 7600 do dobrih 8200 podpisov.

Zakon pretežno naslavlja romske skupnosti, so pa v času zbiranja podpisov prejeli odzive, da obstajajo tudi druga okolja, kjer otroci ne obiskujejo šole. V obeh primerih se vzorec ponavlja - večinoma šole ne obiskujejo otroci, katerih starši prav tako niso dokončali osnovne šole. Zato Macedoni poudarja, da ukrepi niso pripravljeni le za eno narodno skupnost, kar bi bilo protiustavno.

Med ukrepi je novomeški župan naštel pogojevanje opravljanja vozniškega izpita s končanim sedmim razredom osnovne šole. Predlogi ne jemljejo denarne socialne pomoči in otroškega dodatka, pač pa prejemanje finančnih sredstev omejujejo z rednim obiskovanjem osnovne šole otrok prejemnikov pomoči.

Predlogi zakonskih sprememb so dobronamerni, je povedal župan Brežic Ivan Molan. Vsem ljudem na socialnem dnu želijo omogočiti normalno življenje in vključenost v družbo, je poudaril.

Na vprašanje, ali so predloge že predstavili poslanskim skupinam, je Macedoni odgovoril, da jih še niso obiskali, določeni poslanci pa jih že poznajo. Pričakuje pa, da bodo z umeščanjem predlogov v proceduro DZ obiskali vse poslanske skupine in jim predstavili predlagane zakonske spremembe.

Te sta na novinarski konferenci podprla tudi županja Semiča Polona Kambič in župan Ribnice Samo Pogorelc.