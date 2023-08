Anketa / SDS prvič po volitvah pred Gibanjem Svoboda

Levica je prehitela NSi, najbolj priljubljena političarka pa ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar

Borut Pahor, Janez Janša in Robert Golob ob ogledu posledic, ki so jih v Sloveniji povzročile poplave

© Instagram

SDS je po anketi, ki jo za časnik Delo opravlja Mediana, prvič od lanskih parlamentarnih volitev prehitela Gibanje Svoboda. Sodelujoči v avgustovski anketi so delu vlade in državnega zbora namenili višjo srednjo oceno kot junija in julija, najbolj priljubljena političarka pa ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Po avgustovski raziskavi bi največ poslanskih sedežev osvojila SDS, sedanja največja opozicijska parlamentarna stranka. Zanjo bi volilo 23,6 odstotka anketiranih (julija 22,3 odstotka), Gibanje Svoboda pa bi na volilnem listku obkrožilo 22 odstotkov vprašanih, kar je odstotno točko manj kot julija.

Na tretje mesto glede izrečene podpore se je tudi tokrat uvrstila SD, ki bi jo volilo 6,6 odstotka vprašanih (julija 5,6 odstotka). Na četrtem mestu pa je tokrat Levica prehitela NSi. Levico bi volilo šest odstotkov vprašanih (julija 4,4 odstotka), NSi pa 4,5 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke manj kot julija.

1. SDS - 23,6 %

2. Gibanje Svoboda - 22 %

3. SD - 6,6 %

4. Levica - 6 %

5. NSi - 4,5 %

Druge stranke glede na rezultate ankete ne bi prestopile parlamentarnega praga. Da ne vedo, katero stranko bi volili, je v anketi odgovorilo 18,5 odstotka vprašanih (julija 15,2 odstotka), 6,3 odstotka vprašanih (julija 9,3 odstotka) pa ne bi volilo nobene stranke. Nekaj več kot odstotek anketiranih ni želel odgovoriti na vprašanje, prav toliko vprašanih bi oddalo prazno glasovnico.

V avgustovski raziskavi je delo vlade kot pozitivno ali zelo pozitivno ocenilo 32,8 odstotka sodelujočih (julija 24,1 odstotka). Delež tistih, ki so srednje zadovoljni z izvršilno vejo oblasti, se je znižal za približno eno odstotno točko na 30,8 odstotka. Kot negativno ali zelo negativno pa je delo vlade ocenilo 34,7 odstotka vprašanih (julija 41,5 odstotka).

Srednja ocena dela vlade se je zvišala z 2,66 na 2,89, višja pa je tudi srednja ocena dela državnega zbora, ki je avgusta 2,84 (julija 2,68). Kot pozitivno ali zelo pozitivno delo DZ ocenjuje 27,5 odstotka vprašanih (julija 19,4 odstotka), kot negativno ali zelo negativno pa 34,8 odstotka (julija 37,7 odstotka).

Na barometru priljubljenosti politikov prvouvrščeni predsednici republike, ki se ji je sicer ocena s 3,19 znižala na 3,06, še vedno sledi poslanec SDS Anže Logar, ki pa je tokrat zabeležil največji padec ocene uvrščenih na lestvico (s 3,11 na 2,81). Z oceno 2,80 se je s šestega na tretje mesto povzpel premier Robert Golob, na četrto mesto pa se je s 16. uvrstil minister za obrambo Marjan Šarec, ki je tako zabeležil največji skok meseca, in sicer z 2,48 na 2,74. Na petem mestu je prejšnji mesec tretjeuvrščeni minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Za časnik Delo je raziskavo izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 7. in 10. avgustom na vzorcu 710 oseb.