Golob / »Na preizkušnji so solidarnost, enotnost ter medsebojna pomoč in podpora«

Sožitje in sobivanje pripadnikov različnih veroizpovedi, različnih manjšin ter pripadnikov različnih narodnosti na primeru Prekmurja je lahko zgled ne le za Slovenijo, temveč za celotno Evropo, je ob današnjem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom zapisal premier Robert Golob

Premier in predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob

© Luka Dakskobler

Sožitje in sobivanje pripadnikov različnih veroizpovedi, različnih manjšin ter pripadnikov različnih narodnosti na primeru Prekmurja je lahko zgled ne le za Slovenijo, temveč za celotno Evropo, je v poslanici ob današnjem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom zapisal premier Robert Golob.

"Letošnji praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom obeležujemo v času, ko se država in njeni prebivalci soočamo s posledicami silovite ujme. V času, ko so na preizkušnji solidarnost, enotnost ter medsebojna pomoč in podpora," je izpostavil Golob. Pri tem je poudaril, da Prekmurci, tako kot vedno, v teh za državo težkih časih iz dneva v dan dokazujejo, da znajo združiti moči, kadar je to potrebno.

Pokrajina ob reki Muri danes pregovorno slovi kot pokrajina bogate zgodovine, pokrajina ohranjene kulturne in naravne dediščine, pokrajina izvrstne turistične in kulinarične ponudbe ter kot pokrajina "srčnih in prijaznih ljudi, državljanov, na katere smo vsi Slovenci lahko upravičeno ponosni", je Golob zapisal v poslanici.

"Letošnji praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom obeležujemo v času, ko se država in njeni prebivalci soočamo s posledicami silovite ujme. V času, ko so na preizkušnji solidarnost, enotnost ter medsebojna pomoč in podpora."



Robert Golob,

premier

Prekmurje pa že dolgo ni več le pokrajina preteklosti, je še poudaril. "Vsak dan namreč opažamo, da je Prekmurje še kako pripravljeno prevzeti vodilno vlogo na posameznih področjih družbenega življenja. Že dolgo lahko tedensko prebiramo novice o uspešnih prekmurskih podjetjih, ki so prejela najvišje nagrade na področju gospodarstva," izpostavlja premier.

Pri tem je izrazil hvaležnost vsakomur, ki prispeva svoj "neprecenljivi in obenem neponovljivi košček" v bogatem mozaiku Prekmurja in Slovenije, kot ju poznamo danes, in prebivalcem ob dnevu iskreno čestital.

Dan združitve prekmurskih Slovencev kot državni praznik, ki ni dela prost dan, praznujemo 17. avgusta od leta 2006. Z njim se spominjamo množičnega ljudskega zborovanja v Beltincih 17. avgusta 1919, na katerem so po prvi svetovni vojni plebiscitarno podprli priključitev Prekmurja matici.

Državne proslave so vsako peto leto, vmesne pa pripravljajo prekmurske občine same. Osrednja regijska slovesnost bo letos v Hotizi. Slavnostni govornik bo minister za obrambo Marjan Šarec.