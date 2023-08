ZDA / »Severna Koreja podpira Putinovo brutalno vojno v Ukrajini«

ZDA so uvedle sankcije proti trem organizacijam, povezanim s slovaškim trgovcem z orožjem, ki je skušal posredovati pri prodaji orožja iz Severne Koreje v Rusijo

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un in ruski predsednik Vladimir Putin

© www.kremlin.ru

ZDA so v sredo uvedle sankcije proti trem organizacijam, povezanim s slovaškim trgovcem z orožjem, ki je skušal posredovati pri prodaji orožja iz Severne Koreje v Rusijo. Sankcije so po navedbah Washingtona uvedli v okviru strategije prepoznavanja in onemogočanja akterjev iz tretjih držav, ki želijo podpirati rusko agresijo v Ukrajini.

ZDA so že marca uvedle sankcije proti Slovaku Ašotu Mkrtyčevu, ki je predsednik podjetja Versor, lastnik podjetja Verus in direktor podjetja Defense Engineering Limited Liability Partnership. Ravno omenjena podjetja pa so v sredo postala tarča novih sankcij ZDA.

Finančno ministrstvo ZDA je sporočilo, da je Slovak sodeloval z uradniki Severne Koreje za nakup orožja in streliva za Rusijo, ki ga potrebuje za vojno v Ukrajini. Rusija pa naj bi to poravnala s surovinami in potniškimi letali.

Finančno ministrstvo ZDA

"Ta ukrep je del stalne strategije ZDA za prepoznavanje in onemogočanje akterjev iz tretjih držav, ki želijo podpirati brutalno vojno Rusije proti Ukrajini. Ker Rusija še naprej porablja strelivo in izgublja opremo na bojišču, se je vse bolj prisiljena obračati na svoje redke zaveznike, vključno s Severno Korejo," je v sporočilu za javnost dodalo ministrstvo.

"ZDA še naprej izkoreninjajo nezakonite finančne mreže, ki skušajo usmerjati podporo iz Severne Koreje v ruski vojni stroj," pa je izjavil ameriški podsekretar za terorizem Brian Nelson. "Skupaj z našimi zavezniki smo še naprej zavezani razkrivanju in onemogočanju trgovine z orožjem, ki podpira brutalno vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini," je dodal.

Ameriško finančno ministrstvo je doslej sankcioniralo že več sto posameznikov in subjektov, ki so Rusiji omogočali, da se izogiba sankcijam, piše na spletni strani ministrstva.