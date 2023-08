Pornografijo na spletu gledajo že devetletniki

Mladostniki in pornografija

Na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (FDV) so v okviru projekta Center za varnejši internet, ki ponuja tudi storitev Safe.si, v osnovnih in srednjih šolah opravili raziskavo o spletni pornografiji. Izsledki kažejo, da se mladostniki s pornografijo na spletu srečajo res zelo zgodaj, večina se zaveda nevarnosti tega, še vedno pa se o spolnosti, sploh z odraslimi, redko pogovarjajo.

Raziskava ugotavlja, da so pornografske vsebine na spletu zelo lahko dostopne vsem uporabnikom. Najpogosteje bodo pornografske spletne strani uporabnika vprašale, ali je polnoleten, a resničnosti njegovih navedb ne morejo preverjati in je ne preverjajo.

Da so spletno pornografijo že gledali, je odgovorilo 44 odstotkov osnovnošolcev in 62 odstotkov srednješolcev. Šestinštirideset odstotkov mladostnikov, ki so že bili v stiku s spletno pornografijo, jo je prvič videlo med 12. in 14. letom, 34 odstotkov pa med 9. in 11. letom. Osem odstotkov jih je bilo starih od 6 do 9 let, pred 6. letom pa naj bi bilo v stik s pornografijo 6 odstotkov mladostnikov.

Za gledanje spletne pornografije skoraj vsi najstniki uporabljajo telefon, večinoma pa jo gledajo sami. Deset odstotkov osnovnošolcev in 15 odstotkov srednješolcev se počuti zasvojene s pornografijo, 14 odstotkov srednješolcev pa je povedalo, da potrebujejo vedno bolj ekstremne oblike pornografije, da se zadovoljijo. Polovica osnovnošolcev oziroma dve petini srednješolcev, ki gledajo pornografijo, sta že videli posnetke z nasilnimi oblikami spolnosti.

Ajda Petek, raziskovalka na FDV, sodelavka Centra za varnejši internet in soavtorica raziskave, meni, da je zgodnja izpostavljenost pornografiji na spletu skrb zbujajoča, saj ta pornografija »podaja napačna in zavajajoča sporočila glede človeške spolnosti«. Poudarja nerealističnost, seksizem in nasilje; to je v spletni pornografiji pogosto.

Zanimivo je še, da 58 odstotkov osnovnošolcev in 45 odstotkov srednješolcev meni, da je pornografija na spletu preveč dostopna, večina pa jih meni, da lahko škoduje otrokom in najstnikom. Skoraj polovica osnovnošolcev in srednješolcev se prav tako strinja, da pornografija ponižuje ženske in spodbuja sovraštvo do njih.

»Puberteta pri večini osnovnošolcev začenja svojo burno pot že pri 10. letu starosti. Zavedanje, da je to obdobje ranljivosti in velikega interesa za pogovore in odgovore na njihova vprašanja, je ključno,« je za Žurnal24 povedala Fani Čeh, ki se je s tem področjem 28 let ukvarjala na Zavodu za šolstvo.

Ajda Petek še dodaja, da so za to, da bi mladostniki dobili bolj kritičen odnos do pornografije, pomembni predvsem »ozaveščanje, pogovor, širjenje informacij in izobraževanje otrok in mladih, pa tudi staršev ter učiteljic in učiteljev o teh temah. Kot namreč vidite iz naše raziskave, se premalo otrok in mladostnikov doma in v šoli pogovarja o spolnosti, intimnih odnosih in pornografiji.«

Sploh v šoli je spolna vzgoja v Sloveniji izjemno okrnjena, po učnem načrtu je človeška reprodukcija obravnavana pri biologiji v osmem razredu, govori pa se predvsem o zgradbi spolni organov in o oploditvi, nič pa o vsem drugem, povezanem s tem. V nekaterih šolah pripravljajo tudi različna predavanja, ki pa se po navadi prav tako osredotočajo le na zdravstveni vidik spolnosti (preprečevanje nosečnosti in prenosa spolno prenosljivih bolezni), manj se govori o konceptu privolitve in spolnega nasilja, ki je v spletni pornografiji pogosto prikazano kot sprejemljivo in ostaja velik družbeni problem.