Minister Šarec / »Naša nova doktrina je, da se vojska ob naravnih nesrečah aktivira takoj«

Minister za obrambo Marjan Šarec je prepričan, da je vojska v takšnih situacijah nepogrešljiva

Marjan Šarec, minister za obrambo

© Twitter / X / Ministrstvo za obrambo RS

Obrambno ministrstvo pri aktivaciji vojske za pomoč pri naravnih in drugih nesrečah ne upošteva več pravil postopnosti, kot je to veljalo prej. "Naša nova doktrina je, da se vojska aktivira takoj," je v intervjuju za Dnevnik in Večer poudaril obrambni minister Marjan Šarec. Ob tem je prepričan, da je vojska v takšnih situacijah nepogrešljiva.

Slovenska vojska (SV) je s helikopterskimi reševanji na prvi dan poplav rešila več kot sto ljudi. Po tem, ko je v sodelovanju z makedonskimi vojaki postavila montažni most v Mežici, bo postavila še enega v Škofji Loki, je dejal Šarec.

Vojska je v takšnih intervencijah namreč nepogrešljiva, saj razpolaga s človeško silo in opremo. Ključne so inženirske enote s težko gradbeno mehanizacijo, tovornjaki in helikopterji, SV pa na prizadeta območja dostavlja tudi vodo, je naštel obrambni minister.

V sodelovanju z vojsko Bosne in Hercegovine ter gradbenimi podjetji bo vojska pomagala zgraditi tudi šest kilometrov vodovoda od Mežice do Prevalj, je dodal.

V teh situacijah je videti učinkovitost dvonamenske rabe bojnih sredstev, denimo oklepnikov za dostop do nedostopnih terenov, in same SV, zato bi bilo po Šarčevem mnenju čudno, če bi vojsko za njen trud nagradili s tem, da se ji manjša sredstva za razvoj.

"Če bomo želeli ostati del kolektivne varnosti, da nam bodo drugi priskočili na pomoč, ko se kaj zgodi, bomo tudi sami morali za to nekaj narediti," je opozoril.

Preko mednarodne pomoči je tako Slovenija prejela težke helikopterje, bagerje in montažne mostove z usposobljenimi ljudmi, je povzel. Težkih helikopterjev SV ne potrebuje, saj jih ob nesrečah lahko država pridobi od zaveznic, je prepričan Šarec. Vojska pa potrebuje predvsem takšne helikopterje, kot jih ima že danes.

Nakup teh helikopterjev in drugega transportnega letala spartan tako ostaja v načrtu. Glede slednjega je Šarec prepričan, da ga bo ministrstvo lahko dobavilo po enaki ali nižji ceni od 72 milijonov evrov, kolikor je stal prvi spartan.