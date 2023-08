Predsednica republike / »Humanitarne organizacije in humanitarni delavci rešujete življenja«

Ob svetovnem dnevu humanitarnosti

Predsednica Nataša Pirc Musar je ob svetovnem dnevu humanitarnosti izrazila hvaležnost vsem humanitarnim organizacijam in posameznikom, ki na različne načine pomagajo ljudem v stiski. "Humanitarne organizacije in humanitarni delavci rešujete življenja," je zapisala in izpostavila njihovo pomoč po katastrofalnih poplavah, ki so prizadele državo.

"Ko se zdi, da je vse izgubljeno, ste humanitarni delavci tisti, ki prvi ponudite roko solidarnosti in dokažete, da je človečnost vedno moč najti v srcih dobrih ljudi," so predsednico republike povzeli v njenem uradu.

Nataša Pirc Musar,

predsednica republike

Kot je izpostavila, je v minulih dneh veliko ljudi v Sloveniji v poplavah izgubilo vse, "ostali pa sta neskončna človeška dobrota in solidarnost, kar sem občutila tudi ob obiskih na terenu". To je po njenih besedah tudi temelj za vse nadaljnje korake obnove.

"S svojim zgledom privabljate ljudi, da se vam pridružimo v tem plemenitem poslanstvu, ki je eden od civilizacijskih stebrov družbe. Ljudje vas zelo cenimo in vam zaupamo," je sklenila Pirc Musar.

Združeni narodi so svetovni dan humanitarnosti razglasili v spomin na napad na urad ZN v Bagdadu, v katerem je bilo ubitih 22 humanitarcev. V Sloveniji mineva zlasti v luči nedavne ujme. Od prvega dne prizadetim v ujmah na terenu pomagajo tudi humanitarne organizacije, ki prizadetim nudijo osnovne potrebščine, pa tudi prvo pomoč in laično psihološko pomoč.

Prek humanitarnih organizacij potekajo po državi številne donacijske kampanje, v katerih zbirajo pomoč za prizadete.