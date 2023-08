Pahor si je ves čas želel biti sopotnik v Janševem vozilu

IZJAVA DNEVA

"Med vsemi podobami, ki so jih bruhali portali, naklonjeni Janševi opciji, je bila najbolj simpatična in pomenska tista, kako Janša v svojem avtu fura Boruta Pahorja. Naenkrat je mnogim postalo jasno vse za nazaj. Borut si je ves čas želel točno to. Biti sopotnik v Janševem vozilu. Mahati in pozdravljati ljudstvo skupaj z njim. Biti sam z njim na poti v prihodnost. Reševati Slovenijo z ramo ob rami z Janezom. Ko sta se simbolično rokovala s predsednikom vlade Robertom Golobom, je bil Borut na Janezovi strani. Naj bo Robertu jasno, da ima nasproti zdaj dva močna igralca. Eden ga šiša s stranko, drugi pa bo tako in tako pristal v neki navezi z Anžetom Logarjem. Borutova najpomembnejša svetovalka Alja Brglez je že tam. Oziroma z njim."

(Kolumnist Leon Magdalenc v komentarju za časnik Dnevnik o Janši in Pahorju)