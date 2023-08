Zelenski / »To je še en korak h krepitvi ukrajinskega zračnega ščita«

Danska in Nizozemska bosta Ukrajini dobavila letala F-16

Danska in Nizozemska sta včeraj potrdili, da bosta Ukrajini dobavili bojna letala F-16. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je odločitev med obiskom na Nizozemskem pozdravil in dejal, da je ta za Ukrajino zgodovinska in navdihujoča. Po njegovih besedah bo Ukrajina prejela 42 omenjenih lovcev, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Nizozemska in Danska se zavezujeta, da bosta Ukrajini predali letala F-16, ko bodo za to izpolnjeni pogoji," je na skupni novinarski konferenci z ukrajinskim predsednikom dejal nizozemski premier Mark Rutte, ki trenutno vodi prehodno vlado. To je tudi prva konkretna obljuba Kijevu o dostavi teh ameriških lovcev.

Prenos letal Ukrajini je potrdilo tudi dansko obrambno ministrstvo. Ob tem je dodalo, da si bo Danska prizadevala za povečanje koalicije za dobavo bojnih letal Ukrajini in usposabljanje ukrajinskih pilotov.

Po besedah Zelenskega je odločitev o prenosu letal za Ukrajino "absolutno zgodovinska, močna in navdihujoča". "To je še en korak h krepitvi ukrajinskega zračnega ščita," je poudaril. Podrobnosti dobave ali časovnega okvirja voditelja nista razkrila, je pa Zelenski na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisal, da bo Ukrajina prejela 42 letal in da je to šele začetek.

Kasneje se je ukrajinski predsednik odpravil še na Dansko, kjer so ga v letalsko oporišče Skrydstrup na jugu države sprejeli premierka Mette Frederiksen, zunanji minister Lars Lokke Rasmussen in obrambni minister Jakob Ellemann-Jensen.

Potem ko so si v oporišču ogledali dansko zalogo letal F-16 in se pogovarjali o začetku usposabljanja ukrajinskih pilotov, je premierka Frederiksen sporočila, da bo Danska prvih šest lovcev F-16 Ukrajini dostavila na prehodu v novo leto, v prihodnjem letu še osem, leta 2025 pa pet, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zelenski se ji je zahvalil in izpostavil, da bodo letala zelo učinkovita podpora ukrajinskim prizadevanjem v boju proti ruskim silam. Premierka pa ga je pohvalila kot "enega največjih junakov našega časa".

Obrambni minister Ellemann-Jensen je v izjavi izrazil ponos, da njegova država in Nizozemska podarjata bojna letala "v boju za svobodo Ukrajine". "Danska neomajno podpira Ukrajino in z donacijo letal F-16 kaže pot naprej," je dejal.

Do obiska Zelenskega na Nizozemskem in Danskem prihaja dva dni po tem, ko so ZDA Amsterdamu in Koebenhavnu dovolile, da svoja lovska letala F-16 izročita Ukrajini. Zanje so v Kijevu prosili že dlje časa. Vendar pa je Washington ob tem postavil pogoj, da lahko do prenosa pride šele, ko bo končano urjenje ukrajinskih pilotov zanje.

Medtem je ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov v soboto dejal, da se je usposabljanje ukrajinskih pilotov, inženirjev in tehnikov za letala F-16 že začelo. Po njegovih besedah bo trajalo najmanj šest mesecev.

Zelenski je nenapovedano na Nizozemsko in Dansko prišel po tem, ko se je v soboto že mudil na nenapovedanem obisku na Švedskem. Tam je na skupni novinarski konferenci s švedskim premierjem Ulfom Kristerssonom povedal, da se državi pogovarjata o morebitnem prenosu lovcev gripen v Kijev in da sta ukrajinska pilota že začela s testnimi poleti z njimi.

