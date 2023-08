Vlada in sindikati javnega sektorja / Nadaljevanje pogajanj

Po enomesečnem poletnem premoru bodo danes znova sedli za skupno mizo in se dogovorili o nadaljevanju pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij

© Uroš Abram

Vlada in sindikati javnega sektorja bodo po enomesečnem poletnem premoru danes znova sedli za skupno mizo in se dogovorili o nadaljevanju pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Pričakovati je, da bodo spregovorili tudi o aktualnih razmerah v državi po poletnih ujmah in vplivu njihovih posledic na pogajanja.

Pogajalci so na zadnjem julijskem srečanju načeloma potrdili metodo, po kateri bi plače javnih uslužbencev prevedli na novo plačno lestvico. Po počitnicah pa, kot so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo, na vladni strani pričakujejo še uradno povratno informacijo sindikatov glede načina prevedbe.

Na sindikalni strani so načelen dogovor preverjali z izračuni za konkretna delovna mesta. Po besedah vodje konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štruklja je metoda zanje načelno sprejemljiva, jo bo pa treba preveriti še za nekatere plačne skupine zlasti v spodnjem delu plačne lestvice.

Vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek med drugim pričakuje, da se bo vlada opredelila tudi do njihovih pripomb glede predloga sprememb kolektivne pogodbe za javni sektor, ki so jih podali julija.

Pogajalci pa se ne bodo mogli izogniti posledicam nedavnih poplav. Štrukelj se zaveda, da sanacija terja veliko sredstev, meni pa, da bi bilo smiselno skleniti socialni sporazum med delodajalci, sindikati in vlado, v katerem bi se dogovorili, kako bremena pravično razporediti.

Po časovnici, ki so jo pogajalci predvideli pred počitnicami, naj bi nov plačni zakon uskladili v začetku jeseni in ga posredovali v zakonodajni postopek. Za cilj so si namreč postavili uveljavitev nove plačne lestvice s 1. januarjem 2024.