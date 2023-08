Bratušek / »Stanje na infrastrukturi danes bolj optimistično«

Glavni problem ostaja cesta v Lučah, vzpostavitev prevoznosti naj bi trajala štiri tedne

Poplave v Sloveniji

© Luka Dakskobler

Stanje na državni infrastrukturi, ki so jo poškodovale poplave, je danes po besedah ministrice Alenke Bratušek veliko bolj optimistično kot še pred 10 dnevi. "Pod delno ali popolno zaporo je bilo v nedeljo še 60 kilometrov cest," je dejala. Glavni problem ostaja cesta v Lučah, vzpostavitev prevoznosti naj bi trajala štiri tedne.

Še pred dobrim tednom je bilo po ministričinih besedah pod delno ali popolno zaporo 120 kilometrov cest, v nedeljo še 60 kilometrov. "Razmere se iz dneva v dan izboljšujejo," je poudarila Bratušek, ki si je danes ogledala razmere na Koroškem.

Infrastrukturna ministrica si je ogledala najbolj kritične odseke, ki jih grozijo še plazovi. "V tem trenutku smo nekoliko nemočni, ne z vidika, da ne vemo, kako in kaj, pač pa čakamo navodila pristojnih, da pregledajo plazove," je pojasnila in dodala, da so tudi na teh lokacijah sicer uspeli zagotoviti samo delne zapore.

Na poti iz Črne v Mežico, kjer je utrgalo pol ceste, so po ministričinih pojasnilih v nekaj dneh zagotovili kamnite zložbe, da lahko po cesti teče tudi tovorni promet.

"Izkoristila bom priložnost in pohvalila vse delavce, ki res že 14 in več dni trdo delajo, da smo lahko v relativno kratkem času zagotovili ljudem prevoznost," je dejala Bratušek.

Največji problem po njenih besedah ostaja cesta v Lučah, ki je "pravzaprav ni več". "V tem delu bo vzpostavitev prevoznosti trajala najdlje okrog štiri tedne, morda kakšen teden več, ocenjujejo projektanti," je dejala.

Na vprašanje o vplivu poplav na dinamiko izgradnje tretje razvojne osi, je ministrica pojasnila, da investicij, ki so v teku, kot kaže, ne bo treba ustavljati. "Tako kaže zaenkrat. Mislim, da bo vlada v zelo kratkem določila, katere so tiste zelo pomembne državne investicije, ki se v nobenem primeru ne bodo ustavljale," je dejala in izrazila prepričanje, da bo tretja razvojna os ostala ena od prioritet.