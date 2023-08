Notranjemu ministrstvu 4,5 milijona evrov za opremo poslovnih prostorov

Za nabavo opreme in orodja za potrebe enot ministrstva, policije in inšpektorata bo letos namenjenih 700.000 evrov, v prihodnjih štirih letih pa vsako leto po 950.000 evrov

Notranji minister Boštjan Poklukar

© Borut Krajnc

Ministrstvu za notranje zadeve bo do leta 2027 na voljo 4,5 milijona evrov za opremo poslovnih prostorov enot ministrstva, policije in inšpektorata. Investicija med drugim zajema nabavo pisarniške opreme, nakup UPS in klimatskih naprav, nakup pasjih ut ter nakup kontejnerjev in šotorov za potrebe obravnave migrantov in izrednih dogodkov.

Vlada je minuli teden na vladnih odborih sprejela sklep, s katerim je v veljavni načrt razvojnih programov uvrstila tri projekte s področja ministrstva za notranje zadeve, med drugim tudi projekt nabave opreme poslovnih prostorov, kot so pisarniška oprema, birotehnična oprema in oprema delavnic za potrebe vseh notranjeorganizacijskih enot notranjega ministrstva, policije in inšpektorata za notranje zadeve.

Ocenjena vrednost investicije je 4,5 milijona evrov v obdobju naslednjih petih let, je razvidno iz gradiva, objavljenega na vladnem spletišču. Za nabavo opreme in orodja za potrebe enot ministrstva, policije in inšpektorata bo tako letos namenjenih 700.000 evrov, v prihodnjih štirih letih pa vsako leto po 950.000 evrov.

"Notranje organizacijske enote ministrstva za notranje zadeve, policije in inšpektorata za notranje zadeve pri svojem delu uporabljajo različno opremo in orodja. Oprema in orodja se po določenem obdobju uporabe izrabijo ali uničijo, stroški popravila le-teh, pa so zaradi starosti velikokrat nesmiselni ter ekonomsko neupravičeni. Vsakoletna nabava nove opreme je zato nujna," v obrazložitvi navajajo na ministrstvu.

Kot še dodajajo, tako zagotovijo pogoje za normalen delovni proces, znižajo stroške popravil opreme ter stroške izvedbe določenih storitev, ki bi nastali z naročilom storitve prek zunanjega izvajalca, znižujejo stroške energije in izboljšujejo energetsko učinkovitost objektov.

Vlada bo sredstva za investicijo zagotovila s prerazporeditvijo iz projekta oprema poslovnih prostorov v obdobju 2021-2025.