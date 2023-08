Golob in Janša poudarila enotnost politike pri sprejemanju ukrepov

Predsednik vlade in prvak opozicije sta spregovorila o Sloveniji po poplavah

Robert Golob, Janez Janša in Borut Pahor v vasi Struge, 11. 8.

© Nebojša Tejić, STA

Predsednik vlade Robert Golob in predsednik SDS Janeza Janša sta v pogovoru za oddajo 24ur Zvečer na POP TV znova poudarila nujnost enotnega nastopa politike pri sprejemanju ukrepov za odpravljanje posledic poplav. Janša je zagotovil podporo SDS interventnemu zakonu. Golob pa je za torek napovedal sestanek z bankami in zavarovalnicami.

Predsednik vlade je izpostavil nujnost, da se politika v času, ko je treba sprejemati nujne ukrepe, ne krega in se bori le za lastne interese, saj je le to zagotovilo, da bodo ukrepi dobri in da bodo sprejeti dovolj hitro. Tudi Janša je izpostavil nujo, da se trenutno vsi osredotočijo na to, kako ljudem pomagati in kako zagotoviti pogoje za čim hitrejšo obnovo.

Od konkretnih predlogov, ki je je podala opozicija, namerava vlada po besedah Goloba podpreti predlog za ustanovitev posebnega sklada za obnovo po poplavah, ki ga je predlagala NSi, strinja se tudi z mnenjem Janše, da je treba pohitriti postopke umeščanja protipoplavnih zaščit in zmanjšati birokratske ovire za popoplavno obnovo.

Program sanacije po poplavah je sicer po besedah Goloba v pripravi. V ta namen se nameravajo v torek sestati s predstavniki bank in zavarovalnic, v načrtu so tudi drugi sestanki. Pri tem bo ključno sporočilo vsem deležnikom, da "moramo biti solidarni kot družba, kot celota, kar pomeni, da vsak prispeva po svojih močeh in da vsak prispeva tisto, kar lahko". "Kdor ima več, je tudi pravilno, da prispeva več," je dejal. Janša pa je opozoril, da je treba najprej postrgati vse možne vire, šele na to pa se gre lahko, kot se je izrazil, "na žepe davkoplačevalcev".

Načrt župana Braslovč, da bi dve naselji, ki ležita na poplavnem območju Savinje, preselili na drugo območje, Golob podpira, tudi sicer je napovedal, da nadomestnih gradenj na poplavno ogroženih območjih, "če bo le imela vlada kakršno koli besedo, ne bo". Tudi Janša ukrep preselitve podpira, a opozarja, da je treba nadomestne lokacije prioritetno iskati v istem okolju.

Predsednik vlade je napovedal, da kljub sprejemanju sanacijskih ukrepov po poplavah druge reforme ne bodo zastale, ime novega zdravstvenega ministra pa bi moralo biti po njegovih predvidevanjih znano do konca septembra.