Trump se bo predal

Predal se bo oblastem v Georgii, kjer ga obtožnica bremeni poskusov sprevračanja rezultatov volitev leta 2020

Trump in 18 soobtoženih ima čas do petka, da se preda oblastem, potem ko je državna tožilka okrožja Fulton Fani Willis proti njim vložila obtožnico zaradi poskusov vplivanja na uradnike, da spremenijo izide volitev pred tremi leti

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump se bo v četrtek predal oblastem v Georgii, kjer ga obtožnica bremeni poskusov sprevračanja rezultatov volitev leta 2020, je v ponedeljek osebno sporočil prek družbenih omrežij. Njegova varščina je bila pred tem določena v višini 200.000 dolarjev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Trump in 18 soobtoženih ima čas do petka, da se preda oblastem, potem ko je državna tožilka okrožja Fulton Fani Willis proti njim vložila obtožnico zaradi poskusov vplivanja na uradnike, da spremenijo izide volitev pred tremi leti.

Poraženec teh volitev je v objavi na družbenem omrežju Truth Social zapisal, da bo v četrtek odšel v Atlanto, kjer ga bo pridržala "skrajno leva" tožilka Willis. Še enkrat je ponovil prepričanje, da ga sodno preganjajo z željo po vplivanju na predsedniško tekmo za volitve prihodnje leto.

Trump bo sojenje lahko čakal na prostosti pod pogojem, da ne bo posredno ali neposredno grozil morebitnim pričam, je v ponedeljek odločil sodnik v postopku.

Ovadba Trumpa v Atlanti je sestavljena iz 13 točk, poleg nekdanjega predsednika pa je kaznivih dejanj obtoženih še 18 ljudi, med njimi tudi Trumpov odvetnik Rudy Giuliani, ki mu tožilstvo očita, da je pritiskal na lokalne volilne uradnike.

Willis je preiskavo začela februarja 2021 zaradi telefonskega klica Trumpa državnemu sekretarju Georgie Bradu Raffenspergerju z zahtevo, naj mu nekje najde 11.780 glasov, kolikor jih potrebuje za volilno zmago proti demokratu Joeju Bidnu v Georgii. Trump trdi, da s tem klicem ni bilo nič narobe.

Willis je ob vložitvi obtožnice minuli teden sporočila, da so obtoženci, namesto da bi priznali uradne izide volitev in s tem Trumpov poraz, raje oblikovali zločinsko organizacijo, s katero so poskusili spreobrniti legalne postopke.

Trump, ki upa na ponovno izvolitev na predsedniških volitvah prihodnje leto, se bo v Georgii med drugim moral spopasti še z obtožbami o laganju uradnim osebam, ponarejanju dokumentov in spodbujanju uradnikov h kršenju zaprisege.

Vodilni republikanski predsedniški kandidat bi se v primeru zmage na volitvah in osvojitve drugega mandata lahko sam pomilostil v primeru zveznih kazenskih pregonov. Na morebitno obsodbo v Georgii pa ne bi mogel vplivati, kar bi ZDA postavilo v veliko ustavno zagato.

