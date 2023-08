Fukušima / Postopni izpust hladilne vode v morje

Zeleno luč izpustu hladilne vode je pred časom izdal pristojni japonski regulator

Japonska bo v četrtek začela v Pacifik postopoma izpuščati hladilno vodo iz poškodovane jedrske elektrarne Fukušima, je po današnjemu zasedanju s pristojnimi ministri sporočil premier Fumio Kishida. Kot je dejal, s tem ne morejo več zavlačevati. Okoljevarstveniki izpustu ostro nasprotujejo, prav tako sosednja Kitajska.

Zeleno luč izpustu hladilne vode je pred časom izdal pristojni japonski regulator, Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) pa je potrdila, da to ne predstavlja nobene nevarnosti za ljudi ali okolje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na drugi strani se japonska ribiška združenja bojijo, da bo sloves njihovega ulova in ribjih izdelkov dodatno prizadet, kritični so okoljevarstveniki, prav tako japonskim načrtom nasprotuje sosednja Kitajska. Ta je že prepovedala uvoz živil z več predelov Japonske.

Hisayo Takada iz japonskega dela okoljevarstvene organizacije Greenpeace je opozoril, da japonske oblasti ignorirajo pomisleke ribičev, državljanov in mednarodne skupnosti. "Globoko smo razočarani in ogorčeni nad odločitvijo japonske vlade," je dejal.

Obregnil se je ob številne napake v aktualnem načrtu za razgradnjo elektrarne, vladi je očital veliko porabo javnih sredstev, posebej pa, da namerava kljub dokazom o varnostnih tveganjih znova zagnati več jedrskih reaktorjev.

"Ocean je skupna last celotnega človeštva, Japonska pa nima arbitrarne pravice vanj izpustiti radioaktivne vode," so se na današnjo napoved Japonske ostro odzvali tudi v Pekingu. Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Wang Wenbin je dejal, da bo Peking sprejel vse potrebne ukrepe za "zaščito morskega okolja, varnost hrane in javno zdravje".

V jedrski elektrarni Fukušima je leta 2011 ob potresu in cunamiju, ki sta terjala okoli 18.000 življenj, prišlo do taljenja jedra treh reaktorjev. Te je treba, četudi ne delujejo, še vedno hladiti z vodo.

Od takrat je upravljavec elektrarne TEPCO zbral 1,34 milijona ton vode, uporabljene za hlajenje ostankov še vedno zelo radioaktivnih reaktorjev, pomešanih s podtalnico in dežjem, ki je prodrl vanje.

Ker prostora za shranjevanje zmanjkuje, želijo to vodo začeti izpuščati v ocean, in sicer prek kilometer dolgega predora. Pred tem naj bi bila filtrirana in razredčena z morsko vodo. S tem naj bi odstranili vse radioaktivne snovi, razen tritija, katerega ravni pa naj bi bile daleč pod nevarnimi.

Odstranjevanje zbrane vode naj bi trajalo 30 let.

