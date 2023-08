Golob / »Skrajni čas je, da se tako zavarovalnice kot banke zavejo resnosti trenutka«

Banke sicer že odlagajo poplačila posojil za komitente, ki jih zaradi poplav ne morejo odplačevati

Poplave v Sloveniji

© Luka Dakskobler

Skrajni čas je, da se tako zavarovalnice kot banke zavejo resnosti trenutka, je po srečanjih s predstavniki bank in zavarovalnic o katastrofalnih poplavah danes v Ljubljani povedal premier Robert Golob in dodal, da naj bi banke v 48 urah predstavile konkretne predloge, kako bodo pomagale ljudem.

"Mislim, da je danes skrajni čas, da se vsi, tako zavarovalnice kot banke, zavejo resnosti trenutka, ne da je to prepuščeno samo ljudem. To sporočilo je bilo jasno dano. Vzeli smo si 48 ur, da pridejo tudi banke s konkretnimi predlogi, kako bodo ljudem pomagale," je v izjavi medijem po srečanjih povedal Golob.

Banke, ki po srečanju izjav niso dajale, po poročanju Radia Slovenija sicer že odlagajo poplačila posojil za komitente, ki jih zaradi poplav ne morejo odplačevati. Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je za radio dejal, naj se stranke obrnejo na poslovalnice in se dogovorijo s svetovalci, banka pa do takrat ne bo terjala poplačila.

Kot so pred tem sporočili iz kabineta predsednika vlade, je bil pogovor namenjen pregledu aktualnih razmer po katastrofi, ki je zadela Slovenijo, in ukrepom, ki so jih zavarovalnice in banke že sprejele ali jih še bodo, da bi ublažile stiske ljudi.

Napovedali so, da bo vlada predlog interventnega zakona predvidoma sprejela še ta teden. "Tako za vlado, kot tudi za bančni in zavarovalniški sektor, je pomembno, da se zaupanje ljudi v oba sistema ohrani," so poudarili v premierjevem kabinetu.

Vlada se je sicer danes ob 14. uri sestala na redni seji, na kateri nadaljuje obravnavo predlogov rešitev interventne zakonodaje.