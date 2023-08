Vlada nadaljevala z obravnavo predlogov rešitev interventnega zakona

Končni predlog zakona bo vlada potrdila predvidoma na četrtkovi seji

Poplave v Sloveniji

© Luka Dakskobler

Vlada je danes nadaljevala z obravnavo predlogov ukrepov, ki bodo vključeni v interventni zakon za naslavljanje posledic poplav v začetku meseca. Obenem se je seznanila z aktivnostmi za pripravo vloge za pomoč iz solidarnostnega sklada EU, so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Ukrepi, ki so jih predlagali na posameznih ministrstvih, bodo pripomogli k omilitvi škode, nastale ob poplavah in zemeljskih plazovih v začetku avgusta. Končni predlog zakona bo vlada potrdila predvidoma na četrtkovi seji, so v sporočilu za javnost pojasnili na uradu za komuniciranje.

Predlagane rešitve in ukrepi spreminjajo in dopolnjujejo veljavne zakone, obenem pa uvajajo začasne posebne ukrepe ali odstopajo od sistemske ureditve na več področjih.

"Predlagani ukrepi so usmerjeni v nujno obnovo poškodovane ali povsem uničene javne infrastrukture, v poenostavitev vrste postopkov in pridobivanja dovoljenj, poleg tega zakon vsebuje ukrepe za pomoč občinam, gospodarstvu ter prebivalkam in prebivalcem - tako neposredno gmotno prizadetim kot v smislu ohranitve delovnih mest," so zapisali.

Nekaj predlogov ukrepov so ministri predstavili po seji vlade prejšnji četrtek. Med njimi so tehnična pisarna, pospešitev pridobivanja dovoljenj za rekonstrukcije, izredna solidarnostna pomoč, brezplačna namestitev v državnih stanovanjih, moratorij na posojila, aktiviranje brezposelnih v okviru programa javnih del in hitro zaposlovanje tujih delavcev.

Vlada se je na današnji seji prav tako seznanila z aktivnostmi za pripravo vloge za solidarnostni sklad EU, iz katerega si Slovenija letos in prihodnje leto obeta skupaj 400 milijonov evrov. Rok za oddajo vloge na Evropsko komisijo je 27. oktober.

Glede podrobnejših podatkov ter postopkov za pripravo vloge se je ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj že sestalo s predstavniki Evropske komisije. Vzpostavilo je tudi stik s pristojnimi hrvaškimi resorji, ki imajo izkušnje s temi postopki po potresu v Petrinji decembra 2020.

Finančno in kohezijsko ministrstvo pa sta se dogovorila za sodelovanje in strokovno pomoč Svetovne banke in Evropske banke za obnovo in razvoj pri pripravi ocene škode in vloge za sredstva solidarnostnega sklada EU, so še pojasnili v uradu vlade.