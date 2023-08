Biden obiskal pogorišče na Havajih

Po zadnjih podatkih je v požarih umrlo najmanj 114 ljudi, še 850 oseb pogrešajo

Ameriški predsednik Joe Biden

© Mark DiOrio / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je včeraj obiskal prizorišče najhujših gozdnih požarov v novejši zgodovini ZDA na Havajih. Prebivalcem tihomorskega otočja je obljubil ustrezno pomoč, ob tem pa imenoval izkušenega uslužbenca Zvezne agencije za posredovanje v izrednih razmerah (Fema) za vodjo dolgotrajne obnove najhuje prizadetega otoka Maui.

Uničujoči požari na Mauiju gorijo od 8. avgusta dalje, ko so ognjeni zublji uničili tudi zgodovinsko mesto Lahaina.

Po zadnjih podatkih je v požarih umrlo najmanj 114 ljudi, še 850 oseb pogrešajo, navajajo tuje tiskovne agencije.

Ameriška vlada je kmalu po tem, ko je bil razviden obseg katastrofe, sprostila zvezna sredstva za pomoč Havajem. Biden se kljub temu odtlej sooča s kritikami iz opozicije o domnevno neustreznem ukrepanju, do njega je bil kritičen tudi njegov predhodnik in najverjetnejši konkurent v predsedniški tekmi leta 2024 Donald Trump, ki je odločitev, da Biden šele zdaj obišče Havaje, označil kot sramotno.

Na otočju je trenutno več kot 1000 zveznih uslužbencev, vključno s 450 reševalci, ki pomagajo pri iskanju pogrešanih, poudarja Fema. Vlada se je doslej zavezala k osnovni pomoči prizadetim posameznikom v višini 8,6 milijonov dolarjev.

Biden je ob obisku imenoval še izkušenega uslužbenca Feme Boba Fentona na mesto vodje dolgotrajne obnove Mauija.

Predsednik je domačinom sporočil, da bodo obnovili Maui po njihovih željah. "Ogenj ne more uničiti korenin. To je Maui. To je Amerika," je povedal.