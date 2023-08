Rusija / Razrešitev generala Sergeja Surovikina

Položaj poveljnika ruskih zračno-vesoljskih sil bo začasno opravljal generalpolkovnik Viktor Afzalov, sicer vodja glavnega štaba zračnih sil

Rusija je po poročanju lokalnih medijev s položaja odstavila generala Sergeja Surovikina, nekdanjega poveljnika ruskih sil v Ukrajini in dosedanjega poveljnika zračno-vesoljskih sil. Surovikina, poznanega tudi pod imenom general Armagedon, od junija ni bilo mogoče opaziti v javnosti. Oblasti pa naj bi že imenovale njegovega začasnega naslednika.

Položaj poveljnika ruskih zračno-vesoljskih sil bo začasno opravljal generalpolkovnik Viktor Afzalov, sicer vodja glavnega štaba zračnih sil, poročanje ruske tiskovne agencije Ria Novosti povzema srbska tiskovna agencija Tanjug.

Surovikina so ruske oblasti januarja odstavile tudi s položaja poveljnika ruskih sil v Ukrajini. Ruska vojska se je namreč takrat soočala s kritikami zaradi niza porazov v državi. Med drugim so bili prisiljeni v umik iz mesta Herson, prestolnice istoimenske regije, ki si jo je Rusija ob Zaporožju, Donecku in Lugansku enostransko priključila.

Po spodletelem junijskem uporu ruske najemniške vojske Wagner pa je Surovikin izginil iz javnosti. Hitrost, s katero je Wagner takrat zavzel ozemlja na jugu Rusije, je sprožila ugibanja, da jih nekateri predstavniki ruskega režima niso mogli oziroma niso hoteli ustaviti. Številni uradniki naj bi bili tesno povezani z vodjo Wagnerja Jevgenijem Prigožinom. Za enega njegovih večjih zaveznikov je veljal tudi Surovikin.

Surovikin se je sicer med uporom postavil na stran Rusije in v videonagovoru Prigožina pozval, naj konča svoj pohod proti Moskvi. Kljub temu je ruski general kmalu po končanem uporu izginil iz javnosti. Številni mediji so poročali, da je bil aretiran zaradi suma, da je bil seznanjen z načrti Prigožina še pred začetkom upora, poroča bruseljski spletni portal Politico.

