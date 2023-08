Fukušima / Priprave na izpust hladilne vode spremljajo kritični odzivi

Potem ko so japonske oblasti v torek sporočile, da bodo v četrtek začele izpuščati hladilno vodo iz poškodovane jedrske elektrarne Fukušima v Pacifik, so danes stekle zadnje priprave. Hkrati se napovedujejo nove prepovedi uvoza morskih proizvodov z Japonske, v petek pa naj bi bil na Fidžiju protest nevladnih organizacij.

Upravljalec elektrarne Tepco je kubični meter odpadne vode razredčil s približno 1200 kubičnimi metri morske vode in vodo spustil v cev. Ta voda bo še testirana, nato pa skupaj z drugo vodo, shranjeno v rezervoarjih, ki bo prav tako razredčena, izpuščena v morje, so sporočili iz Tepca.

V upravljalcu trdijo, da vso hladilno vodo filtrirajo, tako da so iz nje odstranjene vse radioaktivne snovi, razen tritija, katerega ravni pa naj bi bile daleč pod nevarnimi.

Četudi je zeleno luč za izpust v morje prižgala tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA), številni ostajajo kritični.

Peking je že napovedal, da bo sprejel vse potrebne ukrepe za "zaščito morskega okolja, varnost hrane in javno zdravje", že pred tem je prepovedal uvoz živil z več predelov Japonske.

"Vse, ki jih skrbi prihodnost Pacifika, prihodnjih generacij, otoških ekosistemov in virov preživetja, pozivamo k sodelovanju na protestu."



Nevladne organizacije

Tudi Hongkong je v torek pozno zvečer sporočil, da bo s četrtkom prepovedal uvoz morskih proizvodov iz 10 japonskih prefektur. Prepoved se bo nanašala na vse proizvode - žive, ohlajene, zamrznjene ali posušene -, pa tudi na morsko sol in alge.

Vodja hongkonške mestne uprave John Lee je izrazil "odločno nasprotovanje" japonskemu načrtu. Prepričan je, da bo povzročil neizogibna tveganja za varnost hrane in okolje.

Medtem predstavniki različnih nevladnih organizacij, od okoljevarstvenih do tistih, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, na Fidžiju v petek pozivajo k protestu. Mednarodno skupnost pozivajo k posredovanju in ustavitvi izpusta.

"Vse, ki jih skrbi prihodnost Pacifika, prihodnjih generacij, otoških ekosistemov in virov preživetja, pozivamo k sodelovanju na protestu," so sporočili iz zavezništva več nevladnih organizacij.

Fidžijski premier Sitiveni Rabuka medtem načrtu ne nasprotuje. "Nenehno se omenjajo načrti za odlaganje odpadne vode v Pacifik. To ustvarja napačen vtis. Voda naj bi bila izpuščena na japonsko lastno dvorišče, 7306 kilometrov od Fidžija," je zapisal na družbenem omrežju Facebook.

Pacifiški otoški forum - skupina 18 držav v regiji - se še ni uradno odločil, ali so za ali proti skorajšnjem izpustu hladilne vode. Palau, Papua Nova Gvineja, Cookovo otočje in Mikronezija so javno podprli Japonsko, Vanuatu in Tuvalu pa sta proti.

V jedrski elektrarni Fukušima je leta 2011 ob potresu in cunamiju, ki sta terjala okoli 18.000 življenj, prišlo do taljenja jedra treh reaktorjev. Te je treba, četudi ne delujejo, še vedno hladiti z vodo.

Od takrat je upravljavec elektrarne TEPCO zbral 1,34 milijona ton vode, uporabljene za hlajenje ostankov še vedno zelo radioaktivnih reaktorjev, pomešanih s podtalnico in dežjem, ki je prodrl vanje.

Ker prostora za shranjevanje zmanjkuje, želijo to vodo začeti izpuščati v ocean, in sicer prek kilometer dolgega predora. Odstranjevanje zbrane vode naj bi trajalo 30 let.

