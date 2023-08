Slovenija se je pridružila izjavi G7 o podpori Ukrajini

Za pridružitev izjavi se je po navedbah ukrajinskih medijev doslej odločilo več kot 25 držav

Slovenija se je danes pridružila izjavi skupine sedmih najbolj razvitih gospodarstev sveta (G7) o podpori Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji, je sporočila vlada. Dodala je, da gre pri tem za izraz nadaljnje podpore Ukrajini in solidarnosti z njenim narodom.

S pridružitvijo izjavi Slovenija "izkazuje solidarnost z Ukrajino pri njeni obsodbi vojaške agresije Rusije" in podporo "suverenosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitosti države", so za STA na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) prenesli izjavo zunanje ministrice Tanje Fajon. Ta je v luči pomoči Ukrajine Sloveniji pri soočanju s posledicami nedavnih poplav poudarila še, da je solidarnost med državama obojestranska.

Izjavo so članice skupine G7 sprejele ob robu julijskega vrha Nata v litovski prestolnici Vilnius. V njej so se zavezale, da bo njihova podpora Ukrajini dolgotrajna. Obenem izjava omogoča, da tako članice skupine kot druge države, ki se izjavi pridružijo, začnejo pogajanja o dvostranskih dolgoročnih varnostnih jamstvih z Ukrajino.

V okviru teh dvostranskih dogovorov bodo države Ukrajini zagotavljale varnostno pomoč in sodobno vojaško opremo za njene kopenske, letalske in pomorske sile.

ZDA, Kanada, Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija, Italija in Japonska so se takrat zavezale, da bodo Kijevu pomagale tudi pri razvoju obrambne industrije, usposabljanju njenih sil in kibernetski obrambi. Obenem so napovedale sodelovanje na področju obveščevalnih dejavnosti.

Za pridružitev izjavi se je po navedbah ukrajinskih medijev doslej odločilo več kot 25 držav.