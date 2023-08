Nemčija bo legalizirala konopljo

Kompromisna legalizacija, ki poskuša zadovoljiti vse

Kampanja z naslovom »Legalno, ampak« opozarja, da je kljub legalizaciji uživanje konoplje, sploh za mlade odrasle, lahko nevarno. ( na fotografiji minister za zdravje Karl Leuterbach)

Nemčija bo najverjetneje prva velika evropska država, ki bo dejansko legalizirala konopljo za osebno rekreativno uporabo. Zakon, ki bo jeseni v nemškem parlamentu skoraj zagotovo sprejet, vlada ga je namreč že poslala v sprejem, je deležen kritik z več strani. Nekateri svarijo pred krizo javnega zdravja, drugi kritizirajo preveč previden polovičarski pristop nemške vlade, poln regulacij in birokracije. Resnično zadovoljen ni nihče, kljub temu pa je to prelomen zakon za evropsko politiko do drog.