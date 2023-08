Zacementirani na mestu

EU spodbuja ukrepe, namenjene obnovitvi rečnih habitatov, ki jih že izvaja večina evropskih držav, Slovenija pa je doslej vztrajala pri ignoriranju stroke in ohranjala stare, škodljive prakse. Se bo to končno spremenilo?

Škofja loka takoj po poplavah. Na tem mestu je prej stal betonski zid, ki ga je reka Sora enostavno odplavila. Zgolj sanacija nasipov ne bo izboljšala protipoplavne varnosti, ker so naše reke preveč regulirane in jim bo treba na ključnih mestih vrniti nekaj njihovega prostora - sicer si ga bodo vzele same

© Luka Dakskobler

Po katastrofalnih poplavah je ključno razumevanje, da zgolj sanacija uničenih objektov in infrastrukture ne bo dovolj, ker kot takšna temelji na vzdrževanju in ohranjanju statusa quo, ta pa ni več mogoč. Naše reke so prekomerno regulirane: vzeli smo jim preveč prostora, ko smo ožili njihove struge, pozidali poplavne ravnice ter gradili neustrezne, betonske nasipe in različne rečne pregrade, od večjih do manjših jezov. Opozorila narave prihajajo v obliki opustošenja in sporočilo poplav je, da si bodo reke vzele svoj prostor nazaj, betonu in človeški trmi navkljub. Vodja pravkar ustanovljenega sveta za vode, ki deluje pod okriljem ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP), hidrolog Rok Fazarinc je opozoril, da bodo ljudje nekatera obrečna območja morali zapustiti. Samo ta ukrep ne bo zadostoval. Rekam bo treba tam, kjer je to najbolj potrebno oziroma najlažje izvedljivo, ponovno omogočiti prost pretok.