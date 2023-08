Prvo soočenje republikanskih predsedniških kandidatov

Donald Trump se soočenja ni udeležil

Na prvem soočenju potencialnih republikanskih predsedniških kandidatov v Milwaukeeju se je v sredo zvečer vseh osem prisotnih strinjalo le v kritikah na račun predsednika ZDA Joeja Bidna. Pri drugih vprašanjih so se večinoma medsebojno napadali, med drugim tudi glede stališč do bivšega predsednika Donalda Trumpa, ki se soočenja ni udeležil.

S soočenja na televiziji Fox News, ki ga je zaznamovala tudi odsotnost nekdanjega predsednika Trumpa, pa ni nihče izšel kot pravi zmagovalec.

Trumpove odsotnosti ni izkoristil zlasti njegov prvi zasledovalec, guverner Floride Ron DeSantis, čigar podpora v javnomnenjskih raziskavah vse od visokoletečih pričakovanj ob napovedi kandidature zlagoma upada.

DeSantis je tako zamudil priložnost, da bi izstopil iz skupine in se znova povzpel v anketah, poročajo ameriški mediji in britanski BBC.

Nasprotno pa se je nad pričakovanji odrezal Vivek Ramaswamy, 38-letni poslovnež, ki je v tekmo za predsedniškega kandidata republikanske stranke za volitve leta 2024 vstopil kot "outsider". Z lahkoto je odbijal napade svojih protikandidatov in med drugim dejal, da je "edina oseba na tem odru, ki ni že vnaprej kupljena in plačana".

Čeprav Ramaswamy nima veliko možnosti, da bi dejansko izzval Trumpa v bitki za položaj predsedniškega kandidata, se je po navedbah ameriških medijev na soočenju odrezal najbolje med prisotnimi kandidati in si pridobil precej političnega kapitala.

Kandidati so se med seboj spopadali predvsem glede stališč do bivšega predsednika Trumpa, ki se sooča s številnimi obtožbami na sodiščih, mnenja pa so se kresala tudi glede trenutnega predsednika Bidna, ameriške pomoči za Ukrajino in umetne prekinitve nosečnosti.

Relativno dobro sta se v soočenju odrezala tudi 51-letna Nikki Haley, nekdanja veleposlanica ZDA pri Združenih narodih, in 64-letni politični veteran Mike Pence, nekdanji podpredsednik pod Trumpom, ki je bil v preteklosti med drugim kongresnik in guverner zvezne države Indiana.

Preostali kandidati - senator Tim Scott ter nekdanji guvernerji zveznih držav Chris Christie, Asa Hutchinson in Doug Burgum - so svoje nastope na soočenju opravili po pričakovanjih, vendar po navedbah ameriških medijev niso pokazali ničesar, s čimer bi posebej izstopali ali prepričali volivce.

Kandidati so se med seboj spopadali predvsem glede stališč do bivšega predsednika Trumpa, ki se sooča s številnimi obtožbami na sodiščih, mnenja pa so se kresala tudi glede trenutnega predsednika Bidna, ameriške pomoči za Ukrajino in umetne prekinitve nosečnosti.

Trump se medtem soočenja ni udeležil. Namesto tega je istočasno na družbenih omrežjih objavil svoj vnaprej posnet 45-minutni pogovor z nekdanjim voditeljem Fox News Tuckerjem Carlsonom, v katerem je napadel "skorumpiranega" Bidna, ponovil argumente o prirejenih predsedniških volitvah ter obljubil zaprtje meje z Mehiko v boju proti priseljevanju.

Nekdanji predsednik ZDA bo sicer danes znova v središču pozornosti, ko se bo lastnih napovedih predal oblastem v zvezni državi Georgia, kjer je obtožen poskusa sprevračanja rezultatov predsedniških volitev leta 2020. Poleg Trumpa se mora oblastem do petka predati še 18 soobtoženih.

Doslej se jih je predalo okoli osem, med njimi v sredo tudi njegov bivši osebni odvetnik in newyorški župan Rudy Giuliani. Po plačilu varščine 150.000 dolarjev so ga izpustili.

Trump kljub štirim kazenskim obtožbam, ki ga bremenijo, sicer ostaja favorit med podporniki republikanske stranke, predvolilne ankete pa kažejo, da republikanci obtožbe proti 77-letnemu nekdanjemu predsedniku vidijo kot politično motivirane.

Glede na najnovejšo anketo Reutersa in družbe Ipsos ima Trump 47-odstotno podporo republikanskih volivcev na nacionalni ravni, DeSantisu pa je podpora od julija padla za šest odstotnih točk na 13 odstotkov. Dvomestne podpore ni zabeležil nobeden izmed preostalih kandidatov.

82dDPbuPvFw