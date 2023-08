Pristojni pred ponedeljkovimi neurji pozivajo k samozaščitnim ukrepom

V ponedeljek Sloveniji ponovno grozijo neurja z močnimi nalivi

Odpravljanje posledic julijskega neurja v okolici Kranja

© Luka Dakskobler

V ponedeljek zjutraj in dopoldne Sloveniji ponovno grozijo neurja z močnimi nalivi, zato je pričakovati hitro naraščanje hudourniških vodotokov. Zaradi neurejenih vodotokov so najbolj ranljiva območja, ki so jih prizadele poplave v začetku meseca. Pristojni prebivalce pozivajo k samozaščitnim ukrepom.

Razmere so na območjih, ki so bila prizadeta že ob zadnjih poplavah, po besedah hidrologa Janeza Polajnarja z Agencije RS za okolje (Arso) še precej ranljive. "Vodotoki pa so ponekod že urejeni do te mere, da bodo lahko odvajali predvidene količine vode," je dodal na današnji novinarski konferenci.

"Največ težav pričakujemo na pritokih večjih rek oziroma na pritokih rek, kjer sanacijske razmere še niso urejene in imamo še veliko plazin, veliko materiala. Ta lahko ob tako burnih padavinah ponovno prispe v rečna korita, se tam zajezi. Temu primerno pričakujemo razlivanja in poplavljanja na neobičajnih območjih," je izpostavil Polajnar.

"Hudourniške poplave se lahko pojavijo tudi na drugih delih države, predvsem v zahodni Sloveniji, v predalpskem hribovju, tudi na območju reke Reke, pa na območju notranjskega Krasa," je še dejal. Tekom ponedeljka je pojav možen tudi ponekod v vzhodni Sloveniji.

Poudaril je, da imamo danes še dovolj časa, da se pripravimo na razmere. "Ljudje, ki živijo neposredno ob vodi, torej tisti, ki so bili ob zadnjih poplavah prizadeti, lahko postorijo tisto najnujnejše, kar lahko, da zaščitijo lastnino, zlasti premičnine, kot so avtomobili, in jih umaknejo na višje predele," je pozval.

Meteorolog Brane Gregorčič z Arsa je spomnil, da smo vremenskemu pojavu, ki je sicer značilen za zimsko polovico leta, avgusta priča že drugič. Gre za prodor hladnega atlantskega zraka v zahodno Sredozemlje, kreiranje ciklona nad Sredozemljem, ki vpliva na Slovenijo.

Njegov vpliv se bo začel v ponedeljek že v jutranjih urah ali zgodaj dopoldne, najprej na zahodu Slovenije, pojavljali se bodo predvsem nalivi, potem pa se bo ob sami vremenski motnji dogajanje širilo proti osrednji in tudi vzhodni Sloveniji.

"Največ padavin bo sprva v zahodni in osrednji Sloveniji, potem popoldne tudi na vzhodu. Predvsem na vzhodu računamo na možna krajevna neurja, ki bodo posledica tudi pregrevanja ozračja v dopoldanskih urah, tako da na vzhodu lahko tudi kje kakšno neurje s točo, močnim vetrom. Na zahodu in v osrednji Sloveniji pa bodo težave v glavnem povzročali močni in ponekod tudi dolgotrajni nalivi," je dejal.

Pri oceni možne količine padavin tekom ponedeljka je po različnih scenarijih po Gregorčičevih besedah precej velik razpon, v najbolj pesimističnih napovedih so lahko te akumulacije tudi med 100 in 150 milimetri krajevno, po kakšnih drugih pa seveda manjše. "Nemogoče je vnaprej vedeti, kateri scenarij se bo dejansko uresničil," je dejal.

Kot je dodal Rok Penec iz direkcije za vode, bo direkcija v največji možni meri izvajala vse potrebne ukrepe za zmanjšanje tega škodnega potenciala vodotokov. Z namenom čim večje pretočnosti vodotokov bodo te čistili, vse lastnike priobalnih zemljišč pa je pozval, naj odstranijo vse predmete, kot so hlodovina, ostanki lesa, bale sena ...

Direkcija sicer po njegovih besedah v okviru svojih nalog izvaja izredne ukrepe na področju urejanja voda, v prihodnjih dneh bodo ekipe še povečali. "Računamo, da bodo ekipe v naslednjih dneh, tednih vsaj za tretjino večje, da bomo pred jesenjo oz. zimo vodotoke uredili na način, da bodo zagotavljali pretočnost," je dejal Penec.

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je medtem pozval k rednemu spremljanju razmer. "Ne bo škodilo, če na nekaterih mestih, ki jih seveda lastniki dobro poznajo, postavijo kakšno vrečo na garažna vrata ali pa na vhodna vrata. To je pet minut dela, lahko pa prihrani veliko škode in strahu," je dejal.

Šestan je tudi tokrat obljubil pomoč. "Zagotavljam, da kar bo potrebno in kar je v naši moči, bomo naredili tudi tokrat, upam pa, da v taki meri ne bo potrebno," je sklenil in spomnil, da je državni načrt še vedno aktiviran, aktivirani so vsi regijski štabi, v pripravljenosti so tudi gasilci.

Pristojni bodo sicer v ponedeljek dopoldne v izjavi za medije predstavili zadnje informacije o meteoroloških in hidroloških razmerah po Sloveniji.