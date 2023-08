Michel obljubil podporo Evropske unije tudi v prihodnje

Predsednik Evropskega sveta si je v občini Kamnik ogledal v poplavah prizadeta območja

Premier Robert Golob in predsednik Evropskega sveta Charles Michel sta si včeraj ogledala v poplavah prizadeta območja v občini Kamnik. Michel je spomnil na obljube pomoči EU Sloveniji in dodal, da bo unija stala ob Sloveniji tudi v prihodnje. Golob je poudaril, da trenutno preučujejo, kako najučinkovitejše črpati sredstva iz solidarnostnega sklada.

"Slovenija je v težkem položaju. Navdušen sem nad pogumom naroda in vodstva," je dejal Michel in dodal, da je državo obiskal, da bi ponovno potrdil pomen solidarnosti.

Spomnil je na pomembno obljubo Evropske komisije, da se Sloveniji iz solidarnostnega sklada EU obeta 400 milijonov evrov pomoči in poudaril pomen celovite obnove, da bi bili v prihodnosti bolje pripravljeni na tovrstne naravne nesreče.

Tudi Golob je spomnil na obljube EU, da se na Slovenijo ne bo pozabilo in dodal, da to potrjuje tudi današnji obisk Michela. "EU stoji z nami in nam bo pomagala ne samo pri hitremu odzivanju po nesrečah, temveč tudi pri obnovi," je dejal.

"Danes smo obiskali lokacijo, kjer bodo s pomočjo evropskih partnerjev v prihodnjih dneh zgradili most," je nadaljeval. Poudaril je, da skupne delovne ekipe Slovenije in Evropske komisije preučujejo, kako lahko Slovenija učinkovito črpa sredstva iz solidarnostnega sklada.

Ob tem je naznanil, da pripravljajo tudi vlogo za črpanje povratnih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. "Upam, da bo vse to, vključno s kohezijo, dovolj, da si Slovenija opomore po poplavah," je dejal in poudaril, da bomo tudi v Sloveniji morali poiskati vse možne vire za obnovo.

Skupaj z Michelom sta se strinjala, da je treba povečati sredstva, ki se stekajo v solidarnostni sklad. "Če bomo uspešni pri nagovarjanju ostalih članic, da se sredstva povečajo, potem verjamem, da lahko Slovenija računa na večjo podporo iz sklada," je ocenil Golob.

ehv0NzTbBTI